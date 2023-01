Ramstein: Nie ma przełomu w sprawie dostarczenia Ukrainie niemieckich czołgów

Niemcy nie zdecydowały się ani na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard, ani na wyrażenie zgody, na przekazanie ich przez inne kraje. Oznacza to, że spotkanie w Ramstein nie przyniosło przełomu w kwestii dostaw Leopardów.

Nowy minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował, że na spotkaniu nie zapadła decyzja ws. przekazania Ukrainie czołgów Leopard. Według niego ważne są szkolenia, długofalowość dostaw i naprawa sprzętu. Pistorius stwierdził, że ukraińscy żołnierze muszą być gotowi, by od razu wykorzystać sprzęt.

Minister dodał, że zlecił kontrolę czołgów w Niemczech, ale jednocześnie zaznaczył, że to niewiele znaczy. - To przygotowanie do ewentualnej decyzji o przekazaniu czołgów - powiedział.

Europa deklaruje przekazanie sprzętu

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował po spotkaniu, że wiele różnych krajów europejskich zadeklarowało, że przekaże Ukrainie ciężki sprzęt pancerny.

- Chodzi tutaj o niemieckie wozy bojowe Marder, Wielka Brytania zdecydowała się wysłać Challengery, Polska i Francja również zadeklarowały się wysłać czołgi - powiedział Stoltenberg.

Według niego „celem Rosji jest zwycięstwo na polu bitwy”, natomiast aby możliwe było zakończenie jej podczas negocjacji, konieczne jest wspieranie wojskowe Ukrainy.

- Jeśli Rosja wygra, będzie to tragedią dla Ukrainy, ale również zagrożeniem dla nas wszystkich - dodał.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.