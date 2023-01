Guliakaitė: mowa nienawiści zwiększa wrogość w społeczeństwie

Badania dowodzą, że coraz więcej czasu spędzamy w sieciach społecznościowych. Chociaż pomagają utrzymywać relacje międzyludzkie, mają również wiele mniej pozytywnych aspektów. Według Moniki Guliakaitė, prawniczki w Litewskim Centrum Praw Człowieka, szerzenie mowy nienawiści w Internecie jest szczególnie szkodliwe.

Mowa nienawiści tworzy wrogą atmosferę w społeczeństwie i oddziela od niego pewne wrażliwe grupy. Prowadzi to do braku zaufania do organów ścigania i innych członków społeczeństwa, wzrostu nietolerancji. To ostatnie stało się szczególnie widoczne podczas pandemii.

Według Guliakaitė ważne jest również zwrócenie uwagi na fakt, że mowa nienawiści jest często pierwszym krokiem do przestępstw z nienawiści i brutalnych ataków, dlatego konieczne jest reagowanie na nie w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.

- Czasami ludzie myślą, że mowa nienawiści to tylko słowa. I chociaż nie jest ona przemocą fizyczną, może do niej zachęcać – wyjaśnia prawniczka.

Działa na każdego

Ekspertka ostrzega, że mowa nienawiści nie ogranicza się do jej bezpośrednich adresatów: nawet jeśli jest skierowana do jednej osoby lub małej społeczności, jej skutki są widoczne na szerszą skalę.

- Poszczególne osoby doznają uszczerbku na zdrowiu psychicznym, co ma wpływ na inne obszary życia, takie jak np. kariera. Mowa nienawiści wpływa również na społeczność, do której należy ta osoba: ponieważ stosowane są elementy zastraszania oparte na ludzkiej tożsamości, dotykają każdego, kto identyfikuje się z tą społecznością – mówi Guliakaitė.

Co więcej, zdaniem prawniczki, na najszerszym poziomie mowa nienawiści dotyka całego społeczeństwa – wspólnoty są jego integralną częścią. Dlatego na przykład w dyskursie publicznym ważne jest, aby nie oddzielać grup narodowościowych od etnicznych Litwinów. W przeciwnym razie pojawi się zagrożenie destrukcyjnym zachowaniem: konfrontacjami, nietolerancją i nieufnością wobec siebie.

Media społecznościowe pozwalają na niekontrolowane szerzenie się nienawiści

Media społecznościowe pozwalają nam szybko i, jeśli tego chcemy, anonimowo dzielić się naszymi opiniami i informacjami. Dlatego jest tak dużo mowy nienawiści – szerzenie nienawiści jest niezwykle proste i łatwe. Każdy internauta może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, pisać dowolne teksty i nie zastanawiać się nad ich konsekwencjami. Wcześniej mowę nienawiści można było masowo rozpowszechniać jedynie w prasie, radiu i telewizji. W tym formacie, zdaniem ekspert, znacznie trudniej jest szerzyć nienawiść – istnieje kontrola instytucjonalna i samokontrola tzw. tradycyjnych mediów, a dziennikarze są zobowiązani do przestrzegania kodeksów etycznych.

Problematyczne jest również to, że główne media społecznościowe nie należą do jurysdykcji ani Litwy, ani Unii Europejskiej – są to korporacje działające w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a więc są również regulowane zgodnie z prawem USA, gdzie wolność słowa jest rozumiana inaczej.

- Trudno zbierać dane o osobach anonimowych. Można powiedzieć, że Internet stał się przestrzenią, z której nie możemy już uciec. Jeśli po powrocie do domu możemy ukryć się przed nienawiścią w miejscu pracy, wirtualne komentarze i wiadomości nie kończą się nawet po wylogowaniu się z portalu społecznościowego - Guliakaitė podsumowuje trudności stwarzane przez media społecznościowe.

Zauważyłeś przypadek mowy nienawiści w Internecie? Możesz to łatwo i szybko zgłosić na platformie zgłaszania przestępstw z nienawiści manoteises.lt/pranesk

Tekst jest częścią projektu Be Hate Free. Projekt jest realizowany przez Litewskie Centrum Praw Człowieka, Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Europejską Fundację Praw Człowieka, współfinansowany w ramach unijnego programu Prawa, Równość i Obywatelstwo, przez szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Fundację Dobrej Woli. Za treść tekstu odpowiada wyłącznie autor.