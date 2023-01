Dietolog: w czasie kwarantanny dziecko przytyło 30 kg. Gdzie byli rodzice?

W ubiegłym roku szkolnym tylko 63 proc. dzieci w wieku 2-6 lat i 64 proc. w wieku 7-17 lat miało normalną wagę. Tymczasem otyłość jest diagnozowana u 9 proc. przedszkolaków i 21 proc. uczniów, wskazuje Instytut Higieny. Otyłość wśród dzieci to poważny problem, który generuje kolejne. Jak formować prawidłowe nawyki żywnościowe? Anna Grygojć rozmawia z lekarzem dietologiem Edwardem Griszynem.

Instytut Higieny podaje, że dwoje na dziesięcioro dzieci w wieku szkolnym ma nadwagę. Wśród przedszkolaków ten odsetek jest mniejszy o połowę. Zęby dzieci w wieku przedszkolnym są prawie trzy razy zdrowsze niż u starszych uczniów. Jak Pan jako lekarz dietolog ocenia podobne statystyki?

Wiele osób również w wieku 30-50 lat ma nadwagę i sytuacja tylko się pogarsza. Tendencja jest zauważalna również wśród uczniów szkół. Główną przyczyną jest brak odpowiedniej kultury żywienia w rodzinie. Dziecko będzie się odżywiało tak, jak to robią rodzice. Wspominam okres własnej młodości, kiedy jadałem tzw. szybkie przekąski czy bułeczki w szkołach. Było tego więcej niż jedzenia zdrowego.

Innym problemem jest to, że zmieniła się aktywność fizyczna. Wcześniej mogliśmy obserwować, jak na placu szkolnym dziewczynki skaczą przez gumkę, a chłopcy grają w piłkę. Teraz czegoś takiego już nie ma. Osobiście większą presję nałożyłbym na aktywności sportowe.

Mając na uwadze długi okres pandemii, jakie zmiany Pan zauważa?

Dużo się o tym mówi, ale nikt nie podaje takich realistycznych statystyk czy zaleceń, co możemy nowego wnieść do naszego codziennego życia. Dziecko nigdy nie zacznie zdrowo się odżywiać, jeżeli przyjdzie do domu, gdzie mama z tatą się spieszą i otrzyma dwie parówki - w najlepszym wypadku, z ziemniakami. Dopóki rodzice nie pokażą przykładu, jak można zmienić swoje nawyki, nie zważając na to, ile czasu mamy, nic się nie zmieni. Nauczanie o w szkołach to za mało.

Często bywa tak, że nawet zdrowym jedzeniem się przejadamy, bo nie zwracamy uwagi na to, jaką to ma wartość energetyczną. Bywa również na odwrót - ludzie boją się chleba, ale nie kiełbasy, która na nim leży. Nie trzeba się bać ziemniaka, ale placka ziemniaczanego. To są rzeczy, które musimy uświadomić przed przejściem na zdrowe odżywianie.

Czy zauważa Pan jakieś tendencje, dotyczące płci czy wieku?

Rodzice zwykle zaczynają się martwić, kiedy dziecko osiąga wiek 14-15 lat. Najczęstszym problemem jest hipodynamia (brak aktywności fizycznej), a także nieregularne odżywianie w domu. Oznacza to, że wszystko jest pod ręką, rodzice zawsze kupują tzw. comfort food, który można szybko zgryźć. W takim wypadku, należy pracować w większym stopniu z rodzicami niż z samym dzieckiem. Na początku zaczynam od wyjaśnień, czym jest zdrowe odżywianie, co takie posiłki różni od niezdrowych.

Istnieje wiele mitów, dotyczących nawyków żywnościowych dziecka: może dużo zjeść, bo jest aktywny, z otyłości wyrośnie, tak wygląda, bo ma taki typ budowy ciała. Czy musimy wziąć pod lupę to, ile je dziecko?

Każdy dzień musi być na luzie. Zdrowe odżywianie polega na tym, że jest to po prostu styl życia. Nie może być tak, że każdego dnia czekają surowe restrykcje. Jeżeli dziecko nie jest bardzo aktywne, ale nie obserwujemy problemów, to nie musimy być surowi. Jeżeli pozwalamy na pizzę, burgery i przekąski, oceniając wyłącznie jego wagę, robimy błąd. Są zalecenia dotyczące obowiązkowych warzyw, owoców, mięsa i ryb, które niezależnie od wagi musimy wypełniać. Co ma się kryć za tymi zasadami, zależy od konkretnej osoby.

Niedobrze, jeżeli dziecko rozumie, że na przykład, w każdą sobotę ma weekend i może jeść co chce. Teraz może być aktywne, ale w przyszłości, gdy rozpocznie pracę siedzącą, sytuacja może się zmienić o tyle, też zacznie się zbierać tkanka tłuszczowa. Skoro nawyki pozostają te same, będzie dalej myślał, że jada zdrowo, choć to nie będzie prawda.

Wspomniał Pan, że ważenie dziecka to za mało. W jaki inny sposób możemy sprawdzić, czy dziecku nie jest potrzebna pomoc?

Badania lekarskie, typu badań krwi, są potrzebne, gdy rzeczywiście obserwujemy problem. Oczywiście, rutynowe badania również muszą być wykonywane. Możemy jednak ocenić stan tkanki mięśniowej, ponieważ pokazuje ona, jak zdrowo człowiek się odżywia. Tkanka tłuszczowa zaś wskazuje negatywne strony naszej diety. Można być chudym, ale mieć otyłość brzuszną. Oznacza to, że mamy otłuszczone narządy wewnętrzne, co jest jeszcze gorsze, bo jest oznaką chorób układu krwionośnego. To samo dotyczy również osób dorosłych.

Warto też zwrócić uwagę na takie objawy, jak przewlekła słabość, wypadanie włosów czy białe plamy na paznokciach. Trzeba od czasu do czasu zadać sobie pytanie, czy stan zdrowia jest dobry, może czegoś brakuje? Człowiek nie jest robotem, który nie będzie działał, jeżeli nie otrzyma paliwa. Wpływ na nas ma otoczenie, rodzina, przyjaciele, ale pamiętajmy również o własnych celach. Dopiero wtedy możemy określić, co i jak chcemy jeść. To, że rodzice od dzisiaj będą przygotowywali wyłącznie filet z kurczaka oraz kaszę gryczaną, nic nie da, ponieważ efekt będzie krótkotrwały.

Tak drastyczne zmiany muszą być wprowadzane powoli. Na początku należy sprawdzić, jakie są najważniejsze „czerwone flagi“ i gdzie się przejawiają – w domu, czy w szkole? Na przykład, jeżeli to jest szkoła, gdzie wszystko się ogranicza do przekąsek, to może trzeba włożyć coś przygotowanego w domu. Włóżmy gorącą kanapkę, gdzie zamiast masła jest ser kremowy czy pasta pomidorowa. Nie ma w niej nic złego, jeżeli będziemy wykorzystywali naturalne produkty. Nie warto myśleć, że dosłownie wszystko jest źle. Najczęściej to są wyłącznie poszczególne etapy, w których należy dokonać korekty. Warto sprawdzić, kiedy dziecko czuje głód - wtedy, gdy nie ma czym się zająć czy przez cały czas, gdy głód jest prawdziwy?

Jest takie powiedzenie, że syty człowiek to szczęśliwy człowiek. Kryje się w nim problem. Aby uczynić kogoś szczęśliwym, nie należy go karmić. Szczęście kryje się nie tylko w jedzeniu.

Kiedy należy się zwracać do specjalisty?

Profilaktycznie każdy musi określić, czy ma problem z żywieniem. Jednak należy się zaniepokoić, gdy waga dziecka w ciągu miesiąca wzrasta po trzy-pięć kilogramów.

Miałem do czynienia z taką sytuacją. Trwała kwarantanna, dziecko uczyło się w domu i przytyło o 30 kg. I przyzna, że przy pierwszych 10 kg zacząłbym się zastanawiać, że coś jest nie tak. Gdzie byli rodzice? Czyżby sądzili, że to jest proces naturalny, że skoro waga się podniosła, to tak sama się zmniejszy? Raczej tak się nie dzieje. Czasami rodzice wysyłają nastolatka do specjalisty samodzielnie, aby ten się dowiedział, co należy robić. Tak, dowie się tego, ale to nie będzie miało sensu, bo właśnie rodzic decyduje o jadłospisie rodziny.

