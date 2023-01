Elon Musk poniósł największą finansową stratę w historii

Właściciel m.in. Tesli, SpaceX czy Twittera zakończył ubiegły rok z ogromną stratą. I trafił w związku z tym do Księgi Rekordów Guinessa.

Elon Musk pod koniec ubiegłego roku stracił miano najbogatszego człowieka na Ziemi. W cyklicznym rankingu magazynu „Forbes” wyprzedził go właściciel Amazona czy Blue Origin Jeff Bezos oraz właściciel produkującego towary luksusowe holdingu LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Bernard Arnault.

Straty największe od pęknięcia bańki „dot-com”

Wszystko przez sporą giełdową przecenę kierowanych przez Muska spółek, w których akcje ma on zainwestowane własne pieniądze. Według wyliczeń „Forbesa” w okresie od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r. wartość jego aktywów zmalała aż o 165 mld dolarów.

Inne źródła szacują spadek wartości posiadanych przez Muska udziałów w różnych jego projektach nawet na 200 mld. Jakkolwiek by jednak dokładnie nie było, to jednak wszystko wskazuje, że jest to największa finansowa strata na przestrzeni około roku jaką zanotowano w historii.

Musk trafił więc w związku z tym do Księgi Rekordów Guinnessa, bo pobił negatywny wynik, jaki w 2000 r. zanotował japoński inwestor z branży technologicznej Masayoshi Son, który tuż przed pęknięciem w 2000 r. tzw. bańki dotcomowej był nawet przez chwilę najbogatszym człowiekiem świata. Kiedy jednak nastąpił krach na notowaniach internetowych spółek, Son utracił w kilka miesięcy 58,6 mld dolarów.

Elon Musk / Fot. AP

Akcje Tesli ostro w dół

Straty Muska wynikają przede wszystkim z poważnej przeceny akcji Tesli. Po części wynikło to z gorszych niż przewidywano wyników spółki, która znów nie dała rady nadążyć za popytem i wyprodukowała mniej samochodów niż się spodziewano.

Ale wynoszącego na przestrzeni 2022 r. aż 65-procentowego spadku ceny akcji motoryzacyjnego koncernu Muska nie można wytłumaczyć tylko tym. Inwestorzy odwracali się od tego spółki także dlatego, że zakupienie przez miliardera Twittera i mocne bezpośrednie zaangażowanie się w zarządzanie tym serwisem odebrano jako znudzenie się Teslą.

Elon Musk / Fot. AP

Gdy Musk zajmował się zwalnianiem dużej części dotychczasowych pracowników Twittera, urządzaniem internetowych ankiet na temat tego, czy Donald Trump powinien odzyskać swoje konto czy banowaniem osób, które go swoimi postami zirytowały, Tesla notowała kolejne problemy.

Z powodu globalnego kryzysu i popandemicznych zakłóceń w łańcuchach dostaw spółka produkowała coraz mniej pojazdów. A inwestorzy pozbywali się akcji Tesli. Musk próbował zapewniać ich o „przejściowych problemach”, ale wielu nie dało się przekonać.

Twitter na razie nie dał Muskowi zarobić

Jednocześnie zakup Twittera za 44 mld dolarów też się na razie Muskowi nie zwrócił. Po jego pierwszych posunięciach jako nowego CEO tej spółki i związanych z nimi kłopotach (np. rezygnacją z pracy wielu ważnych menadżerów czy członków zespołu technicznego) kurs akcji także i tej spółki zniżkował.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.