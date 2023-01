Prezydent: w tym roku Litwa dostarczy Ukrainie anty-drony i będzie dążyć do zwiększenia ich produkcji

Litwa będzie starała się wyposażyć Ukrainę w systemy antydronowe, powiedział w czwartek prezydent Gitanas Nausėda.

- Nie mam wątpliwości, że w tym roku będziemy w stanie dostarczyć cenione przez ukraińskich żołnierzy systemy antydronowe, którymi osiąga się dobre wyniki na polu walki – powiedział na konferencji prasowej Nausėda.

- Problem polega na tym, że nasze możliwości dotyczące produkcji antydronów na razie są dość ograniczone. Wymaga to pewnych rozwiązań organizacyjnych oraz inwestycji. To jest nie tylko środek, którego Ukraina potrzebuje, ale też broń potrzebna do wzmocnienia naszej armii i siły bojowej – dodał prezydent.

Minister obrony kraju nie sprecyzował, ile takich systemów zostało do tej pory dostarczonych do tej pory. Potwierdził jednak plany dalszego pozyskiwania antydronów.

- Mogę potwierdzić, że pewna kwota na przetargi już jest zaplanowana – powiedział dziennikarzom Arvydas Anušauskas.

Zaznaczył, że oczekuje szybkich dostaw od producentów.

- Składamy zamówienia. Producenci obiecali przyspieszyć i mamy wielką nadzieję, że obietnice zostaną spełnione – poinformował.

Arvydas Anušauskas / Fot. J. Stacevičius/LRT

Prezydent kraju spotkał się w środę we Lwowie z prezydentami Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Tam podpisał deklarację o dalszym wspieraniu Kijowa w obliczu trwającej rosyjskiej agresji.

Prezydent powiedział na konferencji prasowej, że usłyszał od prezydenta Ukrainy prośbę o dostawie czołgów.

- Obecnie najbardziej potrzebne są czołgi, ponieważ trwa wojna pozycyjna. To bardzo ważne, żebyśmy osiągnęli pewien przełom - stwierdził prezydent.

Gitanas Nausėda / Fot. I. Gelūnas/ BNS

Prezydent zaznaczył, że podczas spotkania we Lwowie dużą uwagę poświęcono dostawom broni z Polski, Niemiec i innych krajów.

- Dobrze rozumiemy, że Litwa nie może pomóc Ukrainie w zakresie dostaw czołgów, ale udzielamy pomocy we wszystkich innych obszarach – dodał Nausėda.

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak podkreślił, że kraj potrzebuje pojazdów opancerzonych, zwłaszcza czołgów, takich jak niemiecki Leopard.