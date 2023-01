Litwa obchodzi Dzień Obrońców Wolności

Dzisiaj (13 stycznia) na Litwie jest upamiętniany Dzień Obrońców Wolności. 32 lata temu, 13 stycznia 1991 r. żołnierze Armii Radzieckiej wkroczyli do Wilna, zajmując wieżę telewizyjną oraz budynek LRT.

Wydarzenia 1991 r. zwróciły uwagę świata na Litwę, stając się pretekstem do dyskusji międzynarodowych dotyczących stanu Związku Sowieckiego oraz dążenia republik ZSRS do niepodległości.

Pretekstem do wydarzeń był fakt, że władze sowieckie nie uznały przywrócenia niepodległości Litwy. Reagując na decyzję Moskwa wprowadziła wobec Litwy sankcje gospodarcze, które miały zmusić władze do uległości. To się nie udało, dlatego radzieckie władze postanowiły przeprowadzić przewrót legalnych władz.

Kilka dni wcześniej, 11 stycznia, został zajęty Dom Prasy oraz Departament Ochrony Kraju. 12 stycznia wojsko radzieckie zajęło gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

13 stycznia w Wilnie rozpoczął się szturm wieży telewizyjnej. Tego dnia zginęło 14 osób (z nich 13 cywilów oraz żołnierz radziecki; 15 osoba zmarła w lutym), a ponad 600 zostało rannych.

ZSRR uznało niepodległość Litwy we wrześniu 1991 r., po upadku puczu Janajewa.

13 stycznia 1991 r. Czołg na dziedzińcu LRT / Fot. LRT

W tym roku obchody wydarzeń 13 stycznia tradycyjnie rozpoczynają się od akcji obywatelskiej „Pamięć żyje, bo świadczy”, zapalenia zniczy w oknach budynków i uczczenia pamięci obrońców wolności. Później nastąpi złożenie kwiatów na Placu Niepodległości.

O godz. 12.00 na Placu Niepodległości odbędzie się uroczysta uroczystość podniesienia flagi państwowej.

W godzinach 12.30-14.30 możliwe będzie zwiedzanie miejsc pamięci znajdujących się przy Sejmie.

O godz. 13.30 odbędzie się uroczystość ku czci zmarłych na cmentarzu na Antokolu.

Od godz. 17.00 do 3.00 można będzie obejrzeć projekcję wideo, która będzie pokazywana na fasadzie budynku Katedry Wileńskiej

O godz. 17.30 zostanie odprawiona Msza Święta w Katedrze Wileńskiej.

Obchody o godz. 19.00 zwieńczy koncert „Głos wolności zmienia świat!” w kościele pw. św. Katarzyny.