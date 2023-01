„Na ciele Asanavičiūtė widoczne były ślady od gąsienicy czołgu“. Władysław Mieczkowski wspomina wydarzenia 13 stycznia

Tamtego dnia nie miał dyżuru, ale przyszedł do pracy tak jak większość jego kolegów-lekarzy. – Pierwszy raz zobaczyłem, co to jest wojna. Dosłownie – mówi Władysław Mieczkowski, który 30 lat temu jako lekarz udzielał pomocy medycznej poszkodowanym pod Wieżą Telewizyjną.

Bardzo dobrze pamięta 13 stycznia 1991 roku. O tym, co się działo opowiada, jakby to było wczoraj. - Wszystko zaczęło się w godzinach wieczornych, ale że coś się wydarzy, wisiało w powietrzu. Przyszedłem do szpitala, chociaż nie miałem dyżuru, zresztą tak jak większość personelu. Przyszliśmy z własnej inicjatywy. I zobaczyłem, co to jest wojna. Jaka jest straszna. Na wejściu w korytarzu leżało kilka trupów, ludzie pobici, okrwawieni – opowiada Władysław Mieczkowski, który wówczas pracował na oddziale anestezjologii w Szpitalu Czerwonego Krzyża.

Wydarzenia styczniowe / Vytautas Butkus

Pracę zorganizowano dość szybko. Każdy musiał otrzymać pomoc. - Na tym wszystkim polega sztuka wojennej medycyny. Trzeba było zrobić segregację, komu pomagamy w pierwszej kolejności, kto może zaczekać. Oczywiście, to jest i chaos, i krzyk. Rany postrzałowe, od pobicia, potłuczenia. Pierwszą pomoc najbardziej chcieli uzyskać ci, co mieli mniejsze, powierzchowne obrażenia. Dość szybko się zorganizowaliśmy się, przeszliśmy na całkiem inny system pracy – tłumaczy lekarz.

Wydarzenia styczniowe / Regina Stasiūnienė

Do szpitala trafiało wielu rannych. – Panowała serdeczna atmosfera, pacjenci byli posłuszni. Wyrozumiałość ludzka była na bardzo wysokim poziomie – wspomina. Do Szpitala Czerwonego Krzyża trafiła również Loreta Asanavčiutė. – Mój ówczesny przełożony, doktor Ručinskas poprosił mnie do pomocy. Kiedy przyszedłem była już na stole operacyjnym. Młoda dziewczyna. Na ciele widoczne ślady od gąsienicy czołgu. Okrutny obraz. Była w terminalnym stanie, gdy przywieziono ją do nas. Nie udało nam się jej pomóc i to byłby cud, gdyby po takich urazach ją uratowano – wspomina Mieczkowski.

Loreta Asanavičiūtė / x

Czy się bał? Mówi, że nie. Tylko raz, kiedy przyszli radzieccy żołnierze. – Nie odczuwaliśmy strachu. Natomiast, kiedy minęła pierwsza fala zrozumieliśmy, że mogą przyjść i nas spacyfikować. Uważam jednak, że najtrudniejsze było przezwyciężenie strachu w sobie. O umyśle zniewolonym pisał Czesław Miłosz. To jest najstraszniejsze – umysł zniewolony, ale jak się go uwolni to jest wolność – mówi rozmówca.

Wydarzenia styczniowe / Vilius Kairys

- Nad ranem około godziny 5 skończyliśmy opatrywanie ostatnich pacjentów. Była to przede wszystkim pomoc chirurgiczna. Zaraz przyjechali rosyjscy wojskowi. Do naszego szpitala trafiły dwa ciała radzieckich żołnierzy. Oficera i sierżanta. Żeby rzucić prowokację na tłum, swoi zastrzelili swoich i po te ciała przyjechali, żeby je jakoś ukryć. To było straszne, ponieważ mieli obłęd w oczach. Na nic nie reagowali. Widocznie byli pod wpływem narkotyków czy jakichś substancji. W rękach broń. W każdej chwili mogą, i zastrzelić. To było nie do przewidzenia. Tak wygląda żołnierz, który idzie na szturm czegoś. Czego? Przecież to byli pokojowo nastwieni ludzie, nie mieli przy sobie żadnej broni. I ta decyzja ówczesnych władz jest potworna. Schowaliśmy ciała. Następnie międzynarodowa komisja, w skład której wchodzili również lekarze, wykonała sekcję zwłok, ustalono, że ci żołnierze zginęli od strzałów w plecy – mówi.

Wydarzenia styczniowe / Vytautas Butkus

Mieczkowski również dobrze pamięta spotkanie z miejscowymi Polakami następnego dnia.

- Rano po pracy szedłem do domu, pod Sejmem spotkałem naszych ówczesnych działaczy ze Związku Polaków na Litwie i wtedy zrozumiałem, że ta noc nas bardzo podzieliła. Byli Polacy, oczywiście, którzy popierali wolność i nadal popierają, widzieli w niej perspektywę, możliwość innego życia, ale byli i tacy, którzy otwarcie powiedzieli: ,,No i co? Dostali w dupę Litwini? O, jak dobrze!”. Nazwisk nie będę wymieniał, bo ci ludzie są wciąż wśród nas, chociaż nie wszyscy – mówi.

Wydarzenia styczniowe / Jonas Jakimavičius

Mieczowski uważa, że wielki wpływ na tok rozumowania miała rosyjska propaganda, płynąca z radia czy ekranów telewizorów. - Straszne jest to, że minęło 30 lat, ale przekonania sprzed trzech dekad są wciąż żywe. Rosyjska propaganda zrobiła wodę z mózgu. I to straszne, że mamy inne pokolenie, ale mózg wyprany. To straszne, że przedstawiciele litewskich Polaków pourywali kontakty z Polską, że 30 lat minęło, ale nic się nie zmieniło. Wypranie mózgu wśród Polaków jest naprawdę ogromne. ,,Za sowietów było lepiej” - przecież wiele osób tak mówi i myśli. Tego się trzeba bać. Należy przypominać, że 30 lat temu to nasi sąsiedzi tak nas załatwili i to może się powtórzyć znowu. Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją szanować, pielęgnować i korzystać z niej – podkreśla lekarz.