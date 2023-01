Tydzień na Wileńszczyźnie. Wydarzenia kulturalne i nie tylko

Jak spędzić najbliższy weekend oraz tydzień w Wilnie i na Wileńszczyźnie? Proponujemy zestawienia najciekawszych wydarzeń.

6 stycznia 2023 r. w Wilnie będzie obchodzone Święto Trzech Króli. W tym roku tradycyjny teatralny korowód Trzech Króli – Kacpra, Melchiora i Baltazara – rozpocznie się o godz. 16.00 spod Ostrej Bramy i przejdzie ulicami Starówki na Plac Katedralny. Tutaj rozpocznie się koncert kolęd, podczas którego kolędy i różne znane utwory wykonają chór Akademii Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego „Ave Vita”, chór chłopięcy i młodzieżowy „Ąžuoliukas”.

Tradycyjnie Wileński Dom Nauczyciela zaprasza na wesołe pożegnanie z choinką. Impreza "Do zobaczenia, choinko" rozpocznie się o godz. 18.00. Przygotowano różnorodne rozrywki: zimową koszykówkę, rodzinne narty, pościgi i zawody, zaklęcia, cuda i inne rozrywki. Zawitają też Trzej Królowie – Kacper, Melchior i Baltazar. W tym roku organizatorzy uroczystości zaproszą nie tylko na pożegnanie z choinką, ale także na świętowanie zbliżających się 700. urodzin Wilna.

Orszak Trzech Króli w Wilnie / Fot. Made in Vilnius

6 stycznia 2023 r. o godz. 19.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie odbędzie się koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu Eweliny Saszenko i Rafał Jackiewicz Quartet. Wstęp wolny.

Organizatorem koncertu jest Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie.

Materiał promocyjny organizatorów

Polski Teatr w Wilnie zaprasza na premierowe przedstawienie Roberta Bruttera „Kantata na cztery skrzydła” w reżyserii Jana Buchwalda (Warszawa), które odbędzie się 7 stycznia 2023 r., o godz. 18.30 w Wileńskim Teatrze Starym (Teatr na Pohulance).

Wystąpią Bożena Sosnowska, Mirosław Szejbak i Roman Niedźwiecki.

Przedstawienie jest oparte na współczesnej polskiej komedii, której akcja wykracza poza realne, codzienne doświadczenie i w pogodny, żartobliwy sposób przybiera wymiar metafizyczny. Sztuka Roberta Bruttera to interesujący tekst dramatyczny, o cechach inteligentnej, „afirmatywnej” humanistycznej komedii, która staje się także rodzajem moralitetu, dając szansę na refleksję psychologiczną oraz etyczną.

Znajdującą się na skraju załamania Dziewczynę, odwiedzają dwaj Aniołowie, usiłujący wszelkimi sposobami odwieść ją od desperackiego czynu. Zadanie niełatwe wobec zdecydowanej postawy desperatki, toteż Aniołowie urabiają sobie ręce po łokcie, aby uratować Dziewczynę i tchnąć w nią wiarę w siebie.

Fragment spektaklu "Kantata na cztery skrzydła" / Fot. Młodzież.lt

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie zaprasza na koncert świąteczny „Kolędy Aniołów”, który odbędzie się 8 stycznia 2023 r., o godz. 13.30.

Wystąpią Kapela Kawalerów Podwileńskich, zespół „Rudomianka” oraz Elizabeth Olshey.

Organizatorem imprezy jest Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie.

Fragment plakatu organizatorów

Od 2007 roku w Okresie Świąt Bożego Narodzenia zespół „Stella Spei” organizuje Świąteczne Wieczory Kolędowe. W tym roku 8 stycznia 2023 r., o godz. 16.00, już po raz trzynasty w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się Świąteczny Dobroczynny Wieczór Kolędowy, którego celem jest wspólne kolędowanie oraz okazanie ciepła i dobra tym, którzy tego potrzebują.

Tym razem organizatorzy pragną wesprzeć polską rodzinę, mieszkającą w Wilnie. Podczas koncertu po sali będą krążyć skarbonki, więc każdy chętny będzie mógł według swoich możliwości i chęci wesprzeć rodzinę.

Jednak podstawowym celem wieczoru jest wspólne spędzenie czasu, otwarcie się na inne osoby, wspólne kolędowanie oraz dzielenie się radością najpiękniejszych Świąt w roku!

Fragment plakatu organizatorów

W centralnej kasie Litewskiego Muzeum Morskiego eksponowany jest zbiór międzywojennych kartek świątecznych naukowca, posła do Parlamentu Europejskiego Liudasa Mažylisa. Zwiedzający, nawet nie wchodząc do muzeum i nie kupując biletu, mogą zobaczyć 64 pocztówki z pięknej kolekcji. Obejmują one okres ponad 100 lat. Najwcześniejsza pocztówka pochodzi z 1918 roku, najnowsza – już z XXI wieku.

Pocztówki o tematyce bożonarodzeniowej z różnych okresów zebrane przez L. Mažylisa świadczą o tradycji ustanowionej w XX wieku: składać sobie życzenia nie tylko przekazując prezenty, ale także wysyłając kartki świąteczne. Wraz z rozwojem poczty zaczęło rosnąć zapotrzebowanie na tematyczne pocztówki, jednocześnie rozwijała się ich produkcja i różnorodność, a także zaczęła się pojawiać pewna symbolika, która łączyła różne pocztówki. Choinka, śnieg, ozdoby świąteczne, anioły – są przedstawiane we wszystkich okresach. Często pojawiają się również inne rośliny, sceny świątecznego stołu i zwierzęta.

Według muzeum, na starszych pocztówkach dominują treści religijne, natomiast późniejsze pocztówki charakteryzują się już różnorodnością obrazów. Napisy na pocztówkach są w języku litewskim, ale tylko kilka z nich zostało wydrukowanych na Litwie, a większość w Niemczech i Francji. Jednak świąteczne kolory i motywy nie różniły się zbytnio między wojnami w różnych krajach Europy.

W czasach sowieckich obchody Bożego Narodzenia były zabronione, zakorzeniły się gratulacje z okazji Nowego Roku. Wskazuje na to również kilka pocztówek z tego okresu.

Kartka świąteczna / Fot. Archiwum L. Mažylisa

Pająki ze słomy - to jeden z najbardziej imponujących rodzajów litewskiej zwyczajowej sztuki dekoracyjnej, mający znaczenie sakralne i magiczne. Jest to nie tylko dziedzictwo narodowe Litwy, ale także bardzo ważna część kultury bałtyckiej, odzwierciedlająca dawny światopogląd i tradycje. Słoma jako materiał na pająki ma symboliczne znaczenie związane ze śmiercią, odrodzeniem i wiecznością życia.

Sama struktura pająka pokazuje, do czego służy: składa się on z kwadratu – symbolu materii i trójkąta – symbolu ducha. Jego celem jest gromadzenie energii kosmicznej i przekazywanie jej osobom znajdującym się pod pająkiem. Słomiany pająk jest zawieszany w najbardziej szanowanym miejscu w domu, gdzie gromadzi się cała rodzina. Obracający się pająk wypełnia dom harmonią, jednością i ładem.

Centrum Kultury Rejonu Solecznickiego prezentuje wystawę stowarzyszenia wyplatania pająków ze słomy „Dangaus sodai”, w której bierze udział ponad czterdzieści rzemieślników. Wystawa czynna jest w dni powszednie w godzinach 8.00-17.00. Wstęp wolny.

Jedna z autorek wystawy Marija Liugienė / Fot. Archiwum M. Liugienė

W dzwonnicy Katedry Wileńskiej można obejrzeć wystawę "Barbara etc." poświęconą 500. rocznicy urodzin Barbary Radziwiłłówny. Wystawa zaprasza do poznania różnych aspektów osobowości Barbary oraz jej codziennego życia. Życie kobiety na wystawie prezentuje stylizowana komoda. Dwadzieścia cztery szuflady pokażą perły i tkaniny odzieżowe, które mogły zdobić królową, pozwolą poczuć zapachy, przygotowane dla niej i zapoznać się z tym, jak ludzie jej epoki dbali o higienę jamy ustnej. Czytając listy, odwiedzający będą mogli zastanowić się, jaki mógł być sposób życia królowej, komu ujawniała swoje zmartwienia i pragnienia, jakie smakołyki szczególnie lubiła.

W Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie czynna jest międzynarodowa wystawa „Beztroski wiek. Dzieciństwo w Wielkim Księstwie Litewskim”, która jest poświęcona historii fenomenu dzieciństwa w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 12 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 odbędzie się wykład na temat "Urodzić się władcą: dzieciństwo króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego Zygmunta Augusta". Po wykładzie można będzie obejrzeć wystawę. Wydarzenie jest bezpłatne, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

W Ratuszu Wileńskim obejrzeć można wystawę „Chwała Rzeczypospolitej – Wojewódzki Mundur Szlachecki”, która ukazuje piękno sztuki i rzemiosła artystycznego budujących splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Narodowy strój szlachecki przynależny tak województwom koronnym, jak i litewskim wprowadzi widzów w oszałamiający bogactwem świat potężnego państwa, które stojąc na skrzyżowaniu jakże wielu kultur i cywilizacji, skupiało i twórczo przetwarzało w sobie ich wielką sztukę, dziedzictwo i tradycję.

Wystawę Litewskiego Muzeum Narodowego "Fajki mieszkańców Wilna w XVII-XIX wieku" można obejrzeć w Barbakanie Wileńskim. Wystawa przedstawia gliniane fajki, które pokazują zwyczaje palenia tytoniu przez mieszkańców Wilna i ich dynamikę na przestrzeni ponad dwustu lat. Wystawę uzupełnią autentyczne przyrządy do produkcji fajek, ikonografia związana z wileńskimi palaczami i inne eksponaty. W sumie na wystawie eksponuje się prawie 300 fragmentów fajek. Wystawa pokazuje historię i przyczyny złych nawyków.

Odnowiona w Wileńskim Barbakanie wystawa "Od krzemienia do prochu" przedstawia opowieść składającą się z wielu małych historii o broni na przestrzeni wieków - jak się zmieniała, jak doskonalono technologię jej produkcji. Na wystawie można zobaczyć autentyczną broń należącą do zbiorów Litewskiego Muzeum Narodowego.