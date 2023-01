Dzisiaj obchodzimy Trzech Króli - święto Objawienia Pańskiego

Dzisiaj (6 stycznia) obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego. W Polsce, jak też w Litwie, ten dzień jest bardziej znany jako święto Trzech Króli.

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest określana jako jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Już od końca IV wieku zaczęto ten dzień obchodzić jako święto niezależne od Bożego Narodzenia. W Kościele katolickim przypomina objawienie się światu Boga w postaci narodzonego w Betlejem Jezusa Chrystusa.

Geneza święta pochodzi z historii opisanej w Ewangelii św. Mateusza. Czytamy w niej, że Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. Ewangelista pisał, że w stronę miejsca narodzin Jezusa, za gwiazdą na niebie podążyli z pokłonem mędrcy ze Wschodu. Jako dar ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirrę. Tradycyjnie mędrcy są określani jak Trzej Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar. Na pamiątkę tego wydarzenia 6 stycznia w kościołach podczas nabożeństw święci się kadzidło i kredę.

W Ewangelii wspomina się również o chrzcie Chrystusa w Jordanie oraz cudzie przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej.

Trzej Królowie w Neapolu / Fot. Stopklatka

W Kościele katolickim Objawienie Pańskie jest świętem nakazanym. Oznacza to, że wierni są zobowiązani do udziału we Mszy św. oraz mogą powstrzymać się od prac niekoniecznych.

Na pamiątkę wydarzeń sprzed ponad dwóch tysięcy lat, na ulicach polskich miast odbywa się Orszak Trzech Króli. Są to uliczne jasełka nawiązujące do zwyczaju bożonarodzeniowego kolędowania. W tym roku Orszak zostanie zorganizowany w 800 miastach w Polsce i na świecie, w tym również w Warszawie. W tym roku mottem wydarzenia jest „Niechaj prowadzi nas gwiazda!“. W taki sposób organizatorzy chcą zwrócić uwagę na gwiazdę, która była znakiem dla mędrców w drodze do Jezusa.