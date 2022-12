Zmarł Benedykt XVI

Watykan poinformował o śmierci emerytowanego papieża, niemieckiego kardynała Josepha Ratzingera. Benedykt XVI miał 95 lat.

Następca Karola Wojtyły na stanowisku biskupa Rzymu abdykował w 2013 r. Emerytowany papież od tamtego czasu mieszkał w Watykanie.

Zakończony pontyfikat



11 lutego 2013 r. Benedykt XVI ogłosił, że w związku z brakiem sił i podupadającym zdrowiem chce zrezygnować z piastowanego stanowiska. Jego decyzja weszła w życie 28 lutego tego samego roku, a kilka dni później jego następcą wybrany został argentyński kardynał Jorge Bergoglio – Franciszek I.

Benedykt XVI stał się pierwszym od wieków emerytowanym papieżem. Ostatnim Pontifex Romanus emeritus był Grzegorz XII, który zrezygnował ze stanowiska głowy Kościoła w 1415 r.

Papież Benedykt XVI / AP

Od czasu rezygnacji ze stanowiska kard. Ratzinger mieszkał w Watykanie w zakonie Matter Ecclesiae.

Zmarł 31 grudnia 2022 r. z powodu podeszłego wieku. Od środy 28 grudnia Watykan informował o złym stanie zdrowia emerytowanego papieża. Franciszek I zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwę za swojego poprzednika.

Benedykt XVI najprawdopodobniej miał problemy z oddychaniem, choć pojawiają się także informacje o tym, że cierpieć mógł na niewydolność nerek.

Benedykt XVI – kim był?



Joseph Ratzinger urodził się w 1927 r. w miejscowości Marktl w Niemczech. Ze względu na antynazistowskie poglądy swojego ojca przyszły papież musiał się często przeprowadzać wraz z rodziną.

W 1939 r. rozpoczął naukę w niższym seminarium duchownym, jednak wieku 14 lat został zapisany do Hitlerjugend, co w tamtych czasach było obowiązkowe dla niemieckiej młodzieży. Mając 16 lat został wcielony do Wehrmachtu, gdzie pełnił funkcje łącznościowe. Zdezerterował z wojska pod koniec wojny.

Papież Benedykt XVI / AP

W kolejnych latach przyszły papież studiował filozofię i teologię. Duchownym został w 1951 r. Uczestniczył we wszystkich obradach II soboru watykańskiego i w 1977 r. został kardynałem.

Następne dekady upłynęły Ratzingerowi na wspinaniu się po szczeblach kościelnej hierarchii. Po śmierci Jana Pawła II w kwietniu 2005 r. konklawe wybrało go na papieża. Wtedy przybrał przydomek Benedykt XVI. W czasie pontyfikatu odbył 24 zagraniczne podróże apostolskie.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.