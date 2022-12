Gwałty w Ukrainie, osiągnięcia litewskich Polaków i kryzys energetyczny. TOP 10 najpopularniejszych tekstów w tym roku

W maju tego roku uruchomiliśmy polskojęzyczną wersję portalu LRT.lt. Dziennikarze naszej redakcji poruszają tematy lokalne, ogólnolitewskie i światowe. Rozpętana przez Rosję wojna w Ukrainie z pewnością wpłynęła na zawartości strony. Przypominamy 10 artykułów, które w tym roku cieszyły się największą popularnością.

1. „Dla nich wojna nigdy się nie kończy”. Gwałty w Ukrainie

Czym jest gwałt wojenny? Kto jest ofiarą przemocy? O tym i nie tylko Ewelina Knutowicz rozmawiała z Wiolą Rębecką-Davie psychoanalityczką, badająca zespół stresu pourazowego po wojennym gwałcie, autorką książki „Rape: History of Shame, Diary of the Survivors".

Ukraina / AP

2. Tragedia w Mickunach. Uczennica wyskoczyła z okna szkoły

W listopadzie z okna polskojęzycznego Gimnazjum w Mickunach wyskoczyła uczennica. Ośmioklasistka po kilku dniach na intensywnej terapii wróciła do domu. Dlaczego Litwa wciąż pozostaje liderem pod względem samobójstw?

3. „Kameralność i zżycie szkolnej społeczności”. Pierwszy dzwonek w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego

1 września jest świętem nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale szczególnie dla rodziców pierwszoklasistów. W tym roku naukę w stołecznym Gimnazjum im. Szymona Konarskiego usłyszało prawie pół tysiąca dzieci i młodzieży.

1 września w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie / D. Umbrasas/LRT

4. Brak prądu i gazu. Jak przygotować się na blackout?

Niestabilna sytuacja geopolityczna spowodowała, że martwiliśmy się nadejściem tegorocznej zimy. W jaki sposób należy się przygotować do najbardziej pesymistycznego scenariusza?

5. „Wspólny Kwiatek dla Hospicjum” – zamiast kwiatów na 1 września, datek na rzecz wileńskiego hospicjum

Co roku Hospicjum im. bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie apeluje do wspólnot szkolnych w Litwie, aby włączyły się do projektu „Wspólny Kwiatek dla Hospicjum” i zamiast kwiatów złożyły ofiarę na rzecz tego ośrodka.

6. Rolniczka Kasia Jankun o kryzysie energetycznym: krowom nie powiesz, że dziś udoju nie będzie

Kasia i Zbigniew Jankunowie jako młode małżeństwo zaraz po odzyskaniu przez Litwę niepodległości postawili na gospodarstwo rolne. Zaczęli od jednej krowy. Dzisiaj w Żybenach w rejonie szyrwinckim prowadzą jedno z największych w okolicach gospodarstwo.

Kasia Jankun / Domantas Umbrasas/LRT

7. Prezydent odznaczył wielodzietne mamy. Wśród wyróżnionych - Polka z Wileńszczyzny

Prezydent Gitanas Nausėda w końcu kwietnia wręczył czterdziestu ośmiu matkom i opiekunkom medale „Zasługi dla Litwy“. Nagrodzona została też Polka z Wileńszczyzny Regina Dubicka – nauczycielka Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach i prywatnie mama pięciorga dzieci.

8. Jolanta Urbanowicz – nową doradczynią prezydenta

Prof. Uniwersytetu M. Romera Jolanta Urbanowicz od 7 listopada pełni obowiązki doradczyni prezydenta Gitanasa Nausėdy ds. edukacji.

Jolanta Urbanowicz / BNS

9. Były szef litewskiego wywiadu: w bliskiej przyszłości Polska będzie potęgą militarną

Niedługo polska armia będzie większa od niemieckiej – mówi Gediminas Grina, emerytowany pułkownik, szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwa (VSD) w latach 2010-2015.

10. Wiceminister oświaty po spotkaniach w Rejonie Trockim: czuję się okłamany

Tydzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego Rada Samorządu Rejonu Trockiego powiadomiła, że nie zgadza się na łączenie klas XI i XII w polskim i litewskim gimnazjum. Chodzi o niewystarczającą liczbę uczniów. Wiceminister edukacji i nauki RP Tomasz Rzymkowski spotkał się z merem Samorządu Rejonu Trockiego Andriusem Šatevičiusem oraz ze swoim litewskim odpowiednikiem Ramūnasem Skaudžiusem.

