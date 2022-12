Rok w Wilnie. Co udało się zrobić?

- Dla mnie osobiście ten rok był ciekawym i jednocześnie trudnym. Był to okres pewnych podsumowań. Zrobiliśmy wiele pracy i mamy dobre wyniki - mówi w wywiadzie LRT.lt wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė, która ocenia wydarzenia mijającego 2022 r. w stolicy.

Wicemer w szczególności się cieszy z zakończonych projektów dotyczących infrastruktury miasta. W tym roku została otwarta przybudówka szpitala na ul. Kauno. - Nasi pacjenci będą mieli o wiele lepsze warunki powrotu do zdrowia, ponieważ budynek jest wyposażony w nowoczesne urządzenia medyczne. Był to jeden z najbardziej udanych naszych projektów - twierdzi polityk.

W dzielnicy Bojary otwarto też nowe przedszkole, gdzie powstała również polska grupa. Wybudowana została i litewska szkoła w Zameczku.

- Promowaliśmy również polskie organizacje, a także tworzyliśmy etaty dla zespołów. 2022 r. jest dobrym startem. W przyszłym roku czeka nas nie tylko rok jubileuszu 700-lecia miasta, ale również okres wyborów samorządowych. Od wyników zależy życie każdego wilnianina - zapewnia Tamošiūnaitė.

Noworoczne Wilno / Fot. D. Umbrasas/LRT

Dużym wyzwaniem okazały się wydarzenia w Ukrainie, które zdaniem wicemer, bardzo poruszyły wilnian. – Jako władze miasta często musieliśmy reagować „tu i teraz“. Przypomnijmy sobie o roku 2020, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa. Wtedy również działaliśmy bardzo szybko i efektywnie. Później nastąpił kryzys uchodźczy. Samorząd Miasta Wilna i jego pracownicy w ciągu tych lat nauczyli się pracować w jednej złożonej drużynie w bardzo szybkim tempie. Podczas dużych kataklizmów pomijamy drobiazgi życiowe, patrzymy na świat szerzej i z większą empatią - tłumaczy zastępczyni mera.

Dzisiaj ponad 2 tys. ukraińskich dzieci pobiera naukę w szkołach, wiele dzieciaków uczęszcza również do przedszkoli. - Stworzyliśmy odpowiednie warunki do życia pozalekcyjnego. Udostępniliśmy miejsca w szkołach sportowych, muzycznych i plastycznych. Nie zapomnieliśmy również o rodzicach. Wśród uchodźców znaleźli się lekarze, pedagodzy, czy przedstawiciele innych zawodów. Zatrudniliśmy ich i cieszymy się, że im pomogliśmy. Aktywne życie we wspólnocie pozwoli im zapomnieć o troskach, związanych z wojną. Oczywiście, wciąż tęsknią za krajem, który z bólem opuścili. Często wspominają o swojej chęci powrotu - ubolewa Tamošiūnaitė.

Edita Tamošiūnaitė / Fot. D. Umbrasas/LRT

W przyszłym roku Wilno czekają ogromne obchody 700-lecia. - To nie tylko radosna rocznica, ale też ogromne wyzwanie dla miasta. Do obchodów szykowaliśmy sią już od kilku lat. Nawet w ubiegłym roku prowadziliśmy imprezy, poświęcone ważnemu jubileuszowi. Nie chodzi tu o jakieś jedno wydarzenie, będziemy świętowali przez cały rok. Dzisiaj jesteśmy świadkami historii, bo mamy szczęście przeżyć jubileusz miasta. 25 stycznia, w dniu urodzin Wilna, odbędzie się uroczysta impreza na Placu Katedralnym. Na to wydarzenie zapraszamy również naszych przyjaciół z miast partnerskich. Urodziny Wilna warto świętować już teraz, gdy mamy choinkę bożonarodzeniową w postaci tortu. Jednak prawdziwe święto musi być w sercu, a nie wyłącznie pod konkretnym adresem w centrum miasta. Cieszmy się ze swojej stolicy i szukajmy tego, co nas napełnia. Jesteśmy miastem wielokulturowym i wielonarodowym, stanowi to bogactwo Wilna. Jestem pewna, że coraz więcej osób rozumie tę wartość - opowiada polityk.

Noworoczne Wilno / Fot. D. Umbrasas/LRT

Stacja BBC ponownie zamieściła wileńską choinkę na liście najciekawszych światowych choinek. - Nie chodzi tu o to, czy jest najpiękniejsza na świecie, czy nie. Jednak za pomocą takiej świątecznej kompozycji szerzymy wiadomość o pięknym mieście Wilnie. Taka ocena pozwala na zachęcenie turystów do odwiedzenia naszego miasta. Nie jesteśmy duzi - liczymy tylko 600 tys. mieszkańców - ale jesteśmy piękną miejscowością. Kto przyjechał do Wilna przynajmniej raz, marzy o jak najszybszym powrocie - zapewnia rozmówczyni.

- Miasto tworzą nie budynki czy oddzielne ulice, a ludzie. Niech każdy z nas poczuje dumę z bycia wilnianinem. To jest poczucie wspólnoty - ja tworzę miasto, mój sąsiad, przyjaciel, współpracownik robi to samo. Jak będzie wyglądało Wilno po pięciu czy dziesięciu latach, zależy wyłącznie od nas - życzy Tamošiūnaitė.

Przygotowała Ewelina Knutowicz