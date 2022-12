Radczenko: podczas jesiennej sesji parlament z powodzeniem wykonał program minimum

Dzisiaj w Sejmie odbywa się ostatnie posiedzenie jesiennej sesji. W ocenie doradcy prawnego przewodniczącej parlamentu Viktoriji Čmilytė-Nielsen, Aleksandra Radczenko, tegoroczna jesienna sesja sejmowa, mimo wielu wyzwań, jest udana.

Bieżący rok, w ocenie Aleksandra Radczenki, był pełen wyzwań i ciężkich prób. - Niestety, Litwa, nasz region i cały świat zmagał się z tymi samymi wyzwaniami. Jest to m.in. wojna w Ukrainie i związane z nią skutki ekonomiczne. Sprawdzianem dla Litwy jest kryzys ekonomiczny i szalejąca inflacja. Wszystkie wysiłki parlamentarzystów w tej sesji jesiennej były skupione na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom rosyjskiej inwazji i pomocy dla Ukrainy - podkreśla doradca.

Jeżeli chodzi o projekty i ustawy, które zostały uchwalone podczas jesiennej sesji, prawnik wyróżnia trzy podstawowe filary. - Przede wszystkim ważne jest przyjęcie budżetu na następny rok. Został on zatwierdzony 22 listopada, czyli praktycznie o miesiąc wcześniej niż zwykle. Zazwyczaj końcowe projekty budżetów były zatwierdzane pod koniec grudnia. Czasami sesja jesienna z tego powodu była nawet przedłużana, jednak w tym roku do takiej sytuacji nie doszło. Można nawet powiedzieć, że budżet został uchwalony w rekordowym czasie. Uważam, że jest to bardzo dobry wynik - ocenia.

Sejm / Fot. D. Umbrasas/LRT

Radczenko tłumaczy, że znacznie wcześniej przyjęty budżet sygnalizuje mieszkańcom oraz przedsiębiorcom, że państwo nie pozostawi ich samotnie w obliczu problemów. - Jest zatem pewna jasność, jak będzie wyglądała sytuacja w następnym roku. Chodzi tu również o podatki, pomoc socjalną, wsparcie dla biznesu. W przyszłorocznym budżecie dużo środków przeznaczonych będzie dla osób, które zostały mocno pokrzywdzone z powodu kryzysu ekonomicznego. Ponad 1,5 mld euro zostanie skierowanych na wzrost wynagrodzenia minimalnego, a także zwiększenie emerytur, zasiłków socjalnych oraz nieopodatkowanego minimum. Jeszcze większa suma - około 2 mld euro - jest przeznaczona na walkę ze wzrostem cen energii elektrycznej. Chodzi tu o dotacje dla mieszkańców i dla biznesu - zaznacza.

- Nie zapominajmy również o bezpieczeństwie narodowym, o zobowiązaniach, które Litwa podjęła, gdy przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W przyszłym roku ponad 2,5 proc. PKB zostanie przeznaczonych na obronę narodową. Jeśli zajdzie potrzeba, budżet przewiduje możliwość pożyczki na cele rozwoju infrastruktury wojskowej do 3 proc. PKB - dodaje Radczenko.

Podkreśla, że tegoroczna sesja jesienna była udana, również ze względu na ważne reformy. - Jeżeli chodzi o program minimum, to udało się go wykonać. Zrobiliśmy duży krok do przodu, jeżeli chodzi o reformy państwowe, zwiększenie bezpieczeństwa i infrastrukturę wojskową – wymienia prawnik.

Viktorija Čmilytė-Nielsen / Fot. E. Blaževič/LRT

Radczenko nie kryje jednak rozczarowania powolnym tempem kwestii dotyczących praw człowieka.

- Jednak mamy już za sobą środek kadencji, bo dokładnie dwa lata minęły od czasu wyborów sejmowych. Owszem, kilka spraw udało się załatwić, wspomnijmy m.in. o Ustawie pisowni imion i nazwisk, liberalizacji procesu in vitro. Jednak w innych dziedzinach postęp nie jest szybki. Jednym z głównych projektów sesji jesiennej był przyjęty wczoraj projekt dotyczący wypłacenia odszkodowania za przejęte przez państwo mienie żydowskie. Obiekty społeczne, religijne zostały już zrekompensowane. Od przyszłego roku zaś państwo zacznie wypłacać symboliczne kwoty za przejęte mienie prywatne. Jest to bardzo duży krok do przodu. Stanowi to wyraźny symbol tego, że Sejm nie zapomina o prawach człowieka - zauważa rozmówca.

Wiosenna sesja Sejmu rozpocznie się dopiero 10 marca. - Miejmy nadzieję, że w tym okresie Sejm powróci do kwestii praw człowieka i zajmie się nimi z większym entuzjazmem. Chodzi tu o kwestię związków partnerskich, jak też dekryminalizację konopi oraz - co jest bardzo ważne dla Polaków - przyjęcie Ustawy o mniejszościach narodowych - podsumowuje doradca prawny Viktoriji Čmilytė-Nielsen.