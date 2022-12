Litwa kupi amerykańskie drony bojowe nowej generacji Switchblade

Agencja Zasobów Obronnych podpisała umowę na pozyskanie od rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki dronów bojowych Switchblade - poinformowało w czwartek Ministerstwo Obrony Kraju.

Do dronów bojowych dołączony będzie sprzęt do wystrzeliwania i ich kontroli, symulator do szkolenia personelu oraz pakiet serwisowy – napisano w komunikacie resortu.

Całkowita wartość kontraktu wynosi około 45 mln euro.

- Jesteśmy pierwszym krajem na świecie, po USA, który nabył Switchblade 600. Te drony bojowe to nowa zdolność do przemieszczania, która da litewskim siłom zbrojnym możliwość niszczenia wrogich czołgów i innych pojazdów opancerzonych w odległości do 40 kilometrów. Nasze Siły Zbrojne nigdy wcześniej nie miały takiej zdolności - cytowany w oświadczeniu prasowym jest minister obrony Arvydas Anušauskas.

Dron Switchblade / AP

Switchblade 600 to dron bojowy nowej generacji dalekiego zasięgu z bardzo dokładną optyką, zdolnością do utrzymania się w powietrzu do 40 minut oraz skuteczną głowicą przeciwpancerną zdolną do niszczenia ciężkich pojazdów opancerzonych, w tym czołgów. Ten dron kamikadze jest w stanie niszczyć cele w ataku „z góry”.

W najbliższym czasie USA przekażą Litwie również mniejsze i lżejsze drony bojowe Switchblade 300.

W ubiegłym tygodniu Litwa podpisała z USA kontrakt o wartości 495 mln dolarów na zakup systemów ognia reaktywnego dalekiego zasięgu HIMARS. To największy w historii Litwy zakup sprzętu wojskowego.

Litwa uzgodniła z USA również inne kluczowe projekty modernizacyjne dla litewskich sił zbrojnych, w tym zakup opancerzonych pojazdów terenowych JLTV i śmigłowców Black Hawk.