„Będą potrzebne do końca wojny“. Wileńska Polka wyplata sieci kamuflażowe dla walczącej Ukrainy

Elżbieta Żurowska-Puodžiūnienė od początku wojny zaangażowała się w pomoc Ukrainie. Dzisiaj wspólnie z grupą wolontariuszy wyplata sieci kamuflażowe i zachęca do tego wszystkich.

Elżbieta Żurowska-Puodžiūnienė, która jest członkinią Litewskiego Związku Strzelców w rozmowie z naszą redakcją mówi, że od 24 lutego przyłączyła się do grupy wolontariuszy, którzy działają na rzecz walczącej Ukrainy.

- Na początku pomagaliśmy na wszystkich szczeblach. Związek Strzelców udzielał się w Centrum Rejestracji Uchodźców, do którego przybywali Ukraińcy. Później szukaliśmy innych sposobów, żeby pomóc. Od dłuższego czasu Związek Strzelców wyplata siatki kamuflażowe, bo są one bardzo potrzebne dla ukraińskiego wojska i ludzi, by nie wyróżniali się z otoczenia – wyjaśnia.

Wolontariusze przy pracy / Fot. Litewski Związek Strzelców

Akcja wyplatania wojskowych sieci maskujących trwa ponad sześć miesięcy. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 21.00 w przejściu podziemnym obok centrum handlowego Europa w Wilnie spotykają się wolontariusze oraz strzelcy. Przychodzą też Ukraińcy mieszkający w Wilnie. Początkowo pleciono zielone siatki, następnie zielono-brązowe, a teraz, zimą, wykonywane są białe.

Żurowska-Puodžiūnienė mówi, że materiały na wykonanie siatek trzeba kupić. - Kto może, ten pomaga. Czasami są to firmy, czasami osoby fizyczne – tłumaczy.

Najbardziej zaangażowani są właśnie strzelcy i grupa Vilniaus vorai. – Członkowie tych organizacji pomagają nie tylko w zakupach, ale również w dostarczaniu sieci na front w Ukrainie – opowiada wilnianka oraz zachęca mieszkańców stolicy, by przyłączyli się do wyplatania sieci.

- Chętni powinni skontaktować się z tymi organizacjami, które wyjaśnią jakie są wymogi i co jest potrzebne na dziś. Bo czasami jest tak, że z wielkich chęci ludzie dostarczają niepotrzebne rzeczy – zaznaczyła Żurowska-Puodžiūnienė.

Sieci wykonywane są zespołowo. - Kilka osób nacina paski we właściwym kształcie i właściwej wielkości. Inni wiążą. Pomagamy sobie nawzajem, szczególnej pomocy udzielamy tym, którzy przychodzą po raz pierwszy. Zawsze dopisują nam dobry humor. Przyjemnie spędzamy czas i robimy wielką rzecz – mówi.

Siatka maskująca / Fot. Litewski Związek Strzelców

Niekiedy w ciągu jednego wieczora udaje się wykonać jedną siatkę, a przy większej liczbie osób - więcej.

Żurowska-Puodžiūnienė tłumaczy, że wyplatane siatki po pewnym czasie się niszczą, brudzą, więc popyt na nie jest duży. - Trzeba będzie je dostarczać do końca wojny – mówi.

Specjalne grupy Związku Strzelców prawie każdego tygodnia wyjeżdżają do Ukrainy z amunicją, pomocą medyczną i inną, a także zabierają wykonane siatki maskujące.

W przyszłym tygodniu podziemne przejście dla pieszych przy Alei Konstytucji w Wilnie, obok centrum handlowego Europa będzie zamknięte z powodu przebudowy, która potrwa pół roku.

- Na pewno coś wymyślimy. To nas nie odstrasza i nie zatrzyma – mówi Żurowska-Puodžiūnienė.