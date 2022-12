Węgry zablokowały pomoc finansową dla Ukrainy

Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) nie zagłosuje dziś nad żadnym ze spornych punktów znajdujących się w porządku posiedzenia. Oznacza to odłożenie w czasie kluczowych decyzji ws. Węgier, a także funduszy dla Ukrainy.

Na agendzie zaplanowanego na dziś posiedzenia znalazło się wiele palących tematów. Przede wszystkim Rada miała omówić zamrożenie 7,5 mld euro z funduszy dla Węgier oraz odblokowanie środków z węgierskiego planu obudowy.

Pozostałe kwestie to m.in. pakiet legislacyjny przewidujący wsparcie finansowe dla Ukrainy w wysokości 18 mld euro oraz 15-procentowy podatek od wielkich korporacji. Obu tym decyzjom sprzeciwiają się Węgry, a do ich przegłosowania potrzebna jest jednomyślność Rady.

Węgry blokują fundusze dla Ukrainy



Przed wtorkowym posiedzeniem ECOFIN długo spekulowano, czy którakolwiek ze spraw rozstrzygnie się już teraz. Ministrowie finansów zdecydowali jednak o przełożeniu w czasie kluczowych głosowań.

Podczas dyskusji dotyczącej funduszy dla Ukrainy swój sprzeciw względem zaciągania pożyczki wyraził węgierski minister Mihaly Varga. - Jak już mówiliśmy, Węgry nie są za poprawieniem rozporządzenia finansowego – powiedział.

- Niestety nie możemy przyjąć pakietu w całości, ale nie rezygnujemy z naszych ambicji – mówił przewodniczący posiedzeniu minister Zbyněk Stanjura. Jak dodał, mimo sprzeciwu Węgier Unia na początku stycznia chce rozpocząć wypłaty dla Ukrainy.

Zgodnie z zapowiedzią kraje członkowskie mają szukać „alternatywnego rozwiązania”, które będzie wspierane przez 26 państw członkowskich.

Już przed rozpoczęciem posiedzenia czeski minister wskazywał na to, że patrzy na kwestię Ukrainy oraz Węgier jako na „jeden pakiet”, co potwierdzało wcześniejsze doniesienia o tym, że głosowania – mimo iż dotyczą zupełnie innych kwestii – są ze sobą powiązane.

KPO odblokowane, jednak z warunkami



Zamrożenie 7,5 mld euro funduszy z polityki spójności grozi Węgrom ze względu na uruchomiony w kwietniu tego roku unijnym mechanizm warunkowości.

To pierwszy raz, gdy KE postanowiła sięgnąć po to działające od niedawna narzędzie, którego celem ma być ochrona unijnego budżetu w przypadku łamania w danym kraju określonych przez Unię zasad praworządności.

Chcąc uniknąć blokady funduszy, Węgry przedstawiły 17 środków zaradczych, a KE miała ocenić postępy w ich wdrożeniu. Ostatecznie Komisja uznała, że choć kraj podjął kroki „we właściwym kierunku”, to nie wystarczają one, by zmienić wcześniej podjęto decyzję.

Jednocześnie, po 1,5 roku oczekiwania, Komisja zaakceptowała węgierski plan odbudowy, stawiając przy tym szereg warunków. Do pierwszej wypłaty środków ma dojść dopiero wówczas, gdy kraj ten wdroży 27 kamieni milowych – w dużej mierze tych samych, których wypełniania Komisja domagała się w kontekście ewentualnego cofnięcie decyzji o zamrożeniu 7,5 mld euro z polityki spójności.

Ostateczna decyzja w sprawie funduszy dla Węgier podjęta będzie większością kwalifikowaną. Oznacza to, że będą musiały ją poprzeć co najmniej 15 z 27 krajów, które obejmują co najmniej 65 proc. ludności Unii.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.