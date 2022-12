Szef WHO: Ponad 90 proc. ludzi na świecie ma już odporność na koronawirusa

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia ocenił, że dzięki masowym kampaniom szczepień oraz dużej licznie ozdrowieńców po zakażeniach koronawirusem odsetek osób uodpornionych w jakimś stopniu na SARS-CoV-2 przekroczyła w skali całego świata 90 proc.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus przekazał na konferencji prasowej, że przedstawiony szacunek oparty jest o liczbę osób, które zostały zaszczepione na świecie co najmniej jedną dawką szczepionki przeciw koronawirusowi, liczbę osób, które przeszły już taką infekcję oraz modele matematyczne pokazujące ile osób zakaziło się, ale o tym nie wie, bo albo przeszło infekcję bezobjawowo, albo nigdy nie wykonały testu potwierdzającej zakażenie akurat tym patogenem.

- WHO szacuje, że co najmniej 90 proc. światowej populacji ma obecnie jakąś formę odporności na wirusa SARS-CoV-2, czy to w wyniku wcześniejszej infekcji, czy szczepienia – powiedział Ghebreyesus.

Szef WHO: To jeszcze nie koniec pandemii



Jednocześnie szef WHO przestrzegł przed ogłaszaniem już teraz końca pandemii COVID-19, bo wciąż dochodzi do zakażeń (a od połowy listopada globalna liczba infekcji znowu rośnie) oraz zgonów związanych z infekcją koronawirusem.

Ghebreyesus podkreślił, że tylko w ubiegłym tygodniu odnotowano na świecie 8,5 tys. zgonów z powodu COVID-19. - To jest nie do zaakceptowania po trzech latach pandemii, kiedy mamy tyle narzędzi, by zapobiegać infekcjom i ratować życie – podkreślił.

Dlatego szef WHO wezwał, aby jeszcze nie tracić czujności – unikać dużych skupisk ludzi lub zakładać w nich maseczki ochronne, często myć ręce i robić testy na obecność koronawirusa w organizmie, jeśli ma się objawy przeziębieniowo-grypowe. A przede wszystkim – korzystać ze szczepień ochronnych oraz dawek przypominających.

- Luki w nadzorze, testowaniu, sekwencjonowaniu i szczepieniach nadal stwarzają idealne warunki do pojawienia się niepokojącego nowego wariantu, który może spowodować znaczną śmiertelność – powiedział Ghebreyesus.

Ryzyko pojawienia się nowych mutacji



W ocenie WHO obecnie, choć absolutnie dominuje wariant Omikron, który łatwo się rozprzestrzenia, ale prowadzi do lżejszego niż w przypadku starszych wariantów przebiegu choroby, to jednak wytworzyło się już ponad 500 jego odmian.

- Wszystkie są wysoce zaraźliwe i mają mutacje, które umożliwiają im łatwiejsze pokonywanie barier immunologicznych. Na razie te, które znamy też powodują łagodny przebieg COVID-19, ale pojawienia się mutacji, które znów będą bardzo groźne nie da się przewidzieć – wyjaśnił Ghebreyesus.

Od początku pandemii COVID-19 odnotowano na świecie już prawie 650 mln infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 i ponad 6,6 mln zgonów z tego powodu.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.