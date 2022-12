Ważny postulat Estonii, Litwy i Polski w sprawie Rosji

Mechanizm wprowadzający limit cen ropy zapewni skuteczność sankcji nałożonych na rosyjski eksport tego surowca, uważają ministrowie ds. europejskich Estonii, Litwy i Polski. Mają jednak jeszcze dodatkowy postulat.

We wspólnym oświadczeniu ministrowie zwracają uwagę, że limit cen ropy stanowi tylko jeden z elementów odpowiedzi na rosyjską agresję przeciw Ukrainie i należy odciąć Rosję od dochodów z ropy naftowej.

Treść oświadczenia udostępnił w sobotę (3 grudnia) w mediach społecznościowych polski minister ds. UE . Dokument pojawił się również na stronach KPRM.

Okresowe przeglądy i prace nad odcięciem Rosji od dochodów z ropy naftowej

Ministrowie Polski Szymon Szynkowski vel Sęk, Estonii Urmas Reinsalu oraz wiceszef MSZ Litwy Jovita Neliupšiene wyrazili we wspólnym oświadczeniu zadowolenie z porozumienia ws. limitu cen ropy naftowej, które ma doprowadzić do ograniczenia dochodów Rosji z eksportu ropy naftowej, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków dla dostaw surowców energetycznych do krajów trzecich.

“Początkowy limit ceny ropy na poziomie 60 USD jest wynikiem długich negocjacji w ramach G7 i G20. Mechanizm dotyczący limitu cen ropy zapewni skuteczność sankcji nałożonych na rosyjską ropę naftową”, przekonują ministrowie Estonii, Litwy i Polski. Dyplomaci zapewniają też, że dopełnili “wszelkich starań, by główny cel mechanizmu wprowadzającego limit cen ropy, którym jest ograniczenie rosyjskich dochodów z ropy naftowej, został osiągnięty”.

Podkreślają ponadto, że mechanizm, ustanowiony zgodnie z ich propozycją, będzie co dwa miesiące podlegał okresowym przeglądom, “by odpowiadać na zmiany zachodzące na rynku oraz gwarantować, że wysokość limitu będzie przynajmniej pięć procent poniżej średniej rynkowej ceny rosyjskiej ropy”.

Ministrowie wskazują jednak, że „limit cen ropy jest tylko jednym z elementów odpowiedzi na rosyjską agresję przeciw Ukrainie”.

„Musimy nadal zapewniać wsparcie Ukrainie poprzez zablokowanie Rosji możliwości finansowania wojny, włączając w to wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów oraz nakładanie skutecznych sankcji”, napisali.

Politycy trzech państw członkowskich UE przyznali także we wspólnym oświadczeniu, że “z zadowoleniem” przyjęli oświadczenie szefowej KE Ursuli von der Leyen ws. szybkich prac nad nowym pakietem unijnych sankcji na Rosję, ale wskazali przy tym na “konieczność jak najpilniejszego przyjęcia dziewiątego pakietu sankcyjnego”.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.