„Wileńszczyzna jest kobietą” zaprasza na jarmark: aniołki czekają na swój dom

Ręcznie robione prezenty pod choinkę, dekoracje świąteczne, słodycze i mnóstwo innych rzeczy można będzie nabyć podczas Międzynarodowego Charytatywnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego, który rozpocznie się jutro w Ratuszu Wileńskim.

Już po raz 20. wileńska społeczność, ambasady i szkoły międzynarodowe stworzą na Placu Ratuszowym magiczną atmosferę świątecznego miasteczka.

Jest to impreza charytatywna organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kobiet w Wilnie (IWAV). Patronat nad wydarzeniem objęły Pierwsza Dama Litwy Diana Nausėdienė oraz była Pierwsza Dama Litwy Alma Adamkienė.

Od kilku lat własne stoisko na Jarmarku ma klub „Wileńszczyzna jest kobietą”. Anna Złotkowska, przedsiębiorczyni, założycielka i prezeska klubu, cieszy się, iż do akcji chce dołączyć coraz więcej osób.

- Każda z nas określa siebie jako osobną jednostkę, człowieka, który w pojedynkę niewiele może dać. Natomiast wspólnie możemy zrobić dużo. Przez 20 lat jarmark ma na swoim koncie ponad milion 200 tysięcy euro i ponad sto beneficjentów, ponad sto projektów, do których doszło. I to na mnie wywiera największe wrażenie i zachęca do tego, by być częścią tego jarmarku – opowiada Złotkowska.

Anna Złotkowska / Fot. Irene Vital/IWAVilnius

W tym roku jarmark będzie zasadniczo się różnił od poprzednich.

- Nie ograniczy się jednym dniem, jak zwykle w Ratuszu. Będzie trwał przez dwa tygodnie w centrum Panorama. Mamy tu swoją przestrzeń i będziemy w dalszym ciągu zapraszały na warsztaty, na spotkania. Będą one charytatywne, podczas których będziemy kontynuować zbieranie środków – tłumaczy założycielka.

Od kilku tygodni osoby członkinie Klubu organizują spotkania, podczas których własnoręcznie wykonują różnego rodzaju ozdoby i inne rzeczy, które następnie będą sprzedawane w Ratuszu.

– Klub „Wileńszczyzna jest kobietą”, podobnie jak i Wileńskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Kobiet, które jest organizatorem jarmarku, zaczyna się szykować od lata, zapraszać i zachęcać różnych sponsorów – m. in. naszych klubowiczek i ich rodziny. Bardzo nam pomaga Zrzeszenie Plastyków Polskich Elipsa. Ostatnie tygodnie są bardzo intensywne – potwierdza prezeska.

Anna Złotkowska / Fot. Facebook/Anna Złotkowska

W tym tygodniu Klub zorganizował kilka spotkań, podczas których stworzono mnóstwo pięknych rzeczy. Szkolenia z zakresu robótek ręcznych prowadzą panie, które same umieją je pięknie zrobić i chcą nauczyć tego innych. Wynik całej pracy jest przekazywany na dobroczynność.

– W życiu codziennym każda z nas ma sporo zajęć i trudno jest znaleźć czas, by samej zrobić coś sensownego, co mogłoby się przydać komuś na prezent bożonarodzeniowy. Natomiast razem, kiedy się zbieramy na takie wieczory, podczas których robimy bombki lub wieńce adwentowe, albo różnorodne zabawki na choinkę - czyli każde inne zajęcie daje nam szansę własnoręcznego przyczynienia się do jarmarku chociażby w tym wymiarze – dodaje przedsiębiorczyni.

Oferta klubowiczek w tym roku będzie dosyć duża. - Na naszym stoisku będzie dużo aniołów w różnych postaciach – od zabawek na choinkę po upiększenia dla domu, obrazy. Są wianki adwentowe, są bombki, są rozmaite kosmetyki domowej roboty zrobione przez nasze panie itd. Mamy bardzo długą listę. Jestem wdzięczna wszystkim, kto chce się do nas dołączyć i wesprzeć jarmark. 3 grudnia będziemy miały wszystko na swoim stoisku. Będzie to stanowiło jedno z ponad 40 stoisk na jarmarku – zaznacza założycielka klubu.

Przygotowania do jarmarku / Fot. Anna Złotkowska

Stoisko Klubu „Wileńszczyzna jest kobietą” cieszy się dużą popularnością na jarmarku. Jest jednym z niewielu, które oferuje prezenty wykonane ręcznie. - Wyróżniamy się tym, że mamy na stoisku robótki ręczne. Ambasady nie mają takich możliwości. One sprzedają bardziej przemysłowe produkty albo wyroby. Nasze upiększenia, biżuteria zawsze cieszą się popytem. Bardzo to nas motywuje i serce wypełnia się radością – cieszy się Złotkowska.

Jarmark w Ratuszu odbędzie się 3 grudnia. Natomiast od 4 grudnia będzie działał w centrum handlowym Panorama.

- W Panoramie można będzie nabyć te rzeczy, które nie zostaną sprzedane w Ratuszu. Ale przede wszystkim będą się odbywały różnorodne spotkania organizowane przez wspólnotę międzynarodową zamieszkującą Wilno oraz przedstawicieli ambasad. Odbędą się także warsztaty prowadzone przez nas, podczas których można będzie zrobić dla siebie jakiś upominek – zaprasza rozmówczyni.

Przygotowania do jarmarku / Fot. Facebook/Wanda Oleksy

Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie Międzynarodowego Dobroczynnego Jarmarku Bożonarodzeniowego (ICCB) na Facebooku, jak też w grupie „Wileńszczyzna jest kobietą”.

Środki zgromadzone przez organizatorów są przekazywane na potrzeby placówek socjalnych na Litwie.