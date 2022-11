Sprawdź po jakim czasie przedawni się twój zaległy urlop

Pracownicy, którzy mają nadmiar dni urlopowych i nie wykorzystają ich do końca roku, mogą stracić część odkładanego urlopu. Przewidują to poprawki do Kodeksu Pracy.

Kierowniczka Wydziału Prawa Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Ieva Piličiauskaitė zaznacza, że urlop może zostać utracony po trzech latach od momentu, gdy pracownik uzyskał prawo do pełnowymiarowego urlopu wypoczynkowego, ale z niego nie skorzystał.

– Czas trwania urlopu może być różny. Na przykład – w ciągu roku jedni posiadają 20 dni urlopu, a pedagodzy 40. Pracownicy, którzy mają, powiedzmy, 20 dni roboczych urlopu rocznie, utraciliby to, co stanowi ponad 60 dni roboczych, natomiast pedagodzy, jeżeli mają 40 dni roboczych urlopu rocznego, stracą to, co stanowi ponad 120 dni – wyjaśnia Piličiauskaitė.

W praktyce pracownik może posiadać trzy zaległe roczne urlopy, które nie będą cofnięte.

Inga Ruginienė, przewodnicząca Konfederacji Związków Zawodowych, mówi, że aby uniknąć sytuacji, w których niektórzy pracownicy nie korzystają z urlopu, musi istnieć jasna procedura przyznawania go w miejscu pracy.

– W zakładach pracy, w których istnieją już ustalone zasady udzielania urlopów, zazwyczaj nie ma problemów. Problemy pojawiają się zwykle tam, gdzie urlopu udziela się fragmentarycznie, po prostu na żądanie, kiedy i gdzie się chce – uważa Ruginienė.