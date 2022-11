Pukszto o rosnącej wrogości wobec litewskich Rosjan: proputinowskie sympatie są również wśród Litwinów

- W dzisiejszym świecie język staje się raczej narzędziem niż głównym celem. Okres państw narodowych i nacjonalizmów pozostał w XX wieku, natomiast wiek XXI to czas wielonarodowych społeczeństw kulturowych – mówi doc. dr Andrzej Pukszto, politolog i publicysta z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

To reakcja naukowca na wyniki ostatniego sondażu, według którego liczba mieszkańców Litwy, którzy nie chcą mieszkać obok litewskich Rosjan, wzrosła w ciągu ostatniego roku z 6,2 proc. do 16 proc.

- Nastawienie do rosyjskojęzycznych mieszkańców Litwy jest – powiedziałbym - bardzo prymitywne. Takie wrażenie jakbyśmy toczyli wojnę, gdzie Rosja jest głównym agresorem, a my szukamy winowajcy gdzieś za ścianą. To droga donikąd – uważa Pukszto.

Według badania przedstawionego przez organizację pozarządową Diversity Development Group, 23,1 proc. mieszkańców Litwy nie chciałoby wynajmować swoich mieszkań obywatelom Rosji (9,9 proc. w 2021 roku), 13,6 proc. nie chciałoby mieć zatrudnienie w tym samym miejscu pracy z Rosjanami (4,5 proc. w 2021 roku).

Pukszto uważa, że Litwa może być tu przykładem kraju o wspaniałych i wielokulturowych tradycjach. Jednocześnie powinna zachować zarówno rosyjskie, jak i polskie szkoły, wzmacniając w nich nauczanie języka państwowego i podstaw społeczeństwa obywatelskiego.

Jak ocenia pan pogarszający się stosunek mieszkańców kraju nie tylko do Rosjan, ale również do litewskich Rosjan?

Człowiek nie jest istotą idealną. A jeśli przyjrzymy się trendom w Europie Zachodniej, to zauważymy, że zawsze, gdy sytuacja się zaognia, poczucie tolerancji wobec innych narodów jest wystawiane na wielką próbę.

Wojenna propaganda / Shutterstock

Zauważono to pięć, sześć lat temu w Europie Zachodniej, kiedy kraje nie radziły sobie migracją. Widzieliśmy to we Francji i Włoszech, gdzie bardzo uaktywniły się nastroje antymuzułmańskie, antymigranckie.

Istnieje też takie zjawisko jak antysemityzm, którego nie da się nawet wytłumaczyć bieżącymi wydarzeniami. Korzenie tej postawy leżą gdzieś głębiej.

Ale w tym przypadku reakcja w stosunku do rosyjskojęzycznych mieszkańców Litwy jest dość szybka i gdzieś, powiedziałbym, bardzo prymitywna. To tak, jakby to u nas toczyła się wojna, Rosja byłaby głównym agresorem, a my szukamy winnego gdzieś za ścianą. Jest to, oczywiście, droga donikąd.

Zdarza się niekiedy proputinowska retoryka na szczeblu lokalnym. Odpowiedzialność zbiorowa w naszym kraju jest nie do przyjęcia, bo co z odpowiedzialnością zbiorową na świecie? Jest to więc bardzo niebezpieczna działalność.

Fala narodowej nienawiści - bez względu na to, jaki kierunek przybierze – zawsze jest bardzo niebezpieczna. Oczywiście dużą rolę odgrywają tu nasi przywódcy polityczni, intelektualiści i działacze kultury, oświaty i nauki.

Czy ta proputinowska retoryka jest częsta? Czy warto się przejmować sytuacją na przykład w Wisaginii czy w Solecznikach?

Oddzieliłbym to od narodowości. Na przykład tendencje proputinowskie mają raczej charakter horyzontalny i tylko w niewielkim stopniu dotykają niektórych środowisk narodowościowych. Takie tendencje mają miejsce wśród Litwinów, Łotyszy, Polaków oraz wśród Żydów i Białorusinów.

Rozpatrywanie problemu przez pryzmat narodowości jest bardzo niebezpieczne. Mniejszości narodowe, podobnie jak mniejszości religijne, są bardzo wrażliwą częścią społeczeństwa.

Ale jeśli mówimy o proputinowskich opiniach, to jest ich wystarczająco dużo wśród samych Litwinów, a nawet wśród Litwinów żyjących na emigracji.

Nawet jeśli weźmiemy na przykład Niemcy i przeanalizujemy proputinowskie nastroje w tym kraju, to nie tylko ludzie z Rosji mają taką opinię, ale sami Niemcy bardzo często ją popierają.

Wydaje mi się więc, że nie powinniśmy się skupiać na tym, co robią media czy nasi politycy w kwestii Wisaginii i Solecznik - że jesteśmy w dołku i że jest źle. To nie jest prawda.

W Litwie ostatnio aktywnie walczy się z rosyjskimi symbolami - zmieniono nazwę rosyjskiego teatru i szkoły im. Puszkina w Kownie, pojawiły się plany zmiany nazwy rosyjskiej ulicy w Wilnie. Jak ocenia pan te inicjatywy? Tym nie mniej są to w pewnym sensie kluczowe punkty odniesienia dla litewskich Rosjan, którzy, co znamienne, praktycznie nie reagują w żaden sposób na to, co się dzieje. Czy nie sprawia to, że mniejszość rosyjska jest pozbawiana głosu, nie może reagować na to, co się dzieje, bez ryzyka bycia nazwanym „piątą kolumną”?

Tak, widzę w tym problem. Nie ma jednak magicznej różdżki, by to rozwiązać.

Jeżeli mówimy o zmianie nazwy, to oczywiście tak, jest to taka polityczna koniunktura, ale nie sądzę, żeby przyniosła jakiekolwiek wartości dodane w kontekście tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego.

Naszym celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, uczynienie go obywatelsko silniejszym i bardziej demokratycznym. Jeśli chcemy to osiągnąć, a z pewnością chcemy, to musimy podjąć pewnych dalekosiężnych projektów i reform.

Rosyjski teatr dramatyczny / Rosyjski teatr dramatyczny

To jedno, ale drugie to fakt, że w dzisiejszym świecie język staje się narzędziem, a nie środkiem. Okres państw narodowych i nacjonalizmu przypada na XX wiek, natomiast wiek XXI to wiek wielonarodowych społeczeństw kulturowych.

Naszym celem nie jest społeczeństwo narodowe czy zamknięte społeczeństwo jednokulturowe, naszym celem jest rozwój demokracji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Język jest tylko narzędziem, a my chcemy, aby stał się celem naszej drogi. Wydaje mi się więc, że idziemy trochę w inną stronę.

W Europie Zachodniej jest trochę inaczej. Tu w Europie Wschodniej i Środkowej wszyscy są bardziej wrażliwi, otwierają się różne stare rany. Mamy więc również problemy z tolerancją we wszystkich dziedzinach życia publicznego.

Pamiętam, że kanclerz Niemiec, Angela Merkel, przyznała, że koncepcja wielokulturowości w jej kraju poniosła kompletną klęskę.

Nie wydaje mi się, żeby to się nie udało. Kto był w Berlinie lub w USA, nie powie, że to się nie udało. Tam wielokulturowość i tolerancja są podstawą funkcjonowania społeczeństwa.

Ale jeżeli mówimy o naszym regionie, to mer Rygi w niedawnym wywiadzie dla LRT powiedział, że próby integracji Rosjan na Łotwie się nie powiodły. Litwa pod tym względem była, przynajmniej do tej pory, przykładem udanej etnopolityki.

Moim zdaniem Litwa zrobiła dwie rzeczy bardzo poprawnie. Jedną z głównych - przyznanie obywatelstwa w latach 90-tych wszystkim, którzy chcieli zostać obywatelami Litwy. A druga sprawa to zachowanie szkół mniejszości narodowych. Szkoły rosyjskojęzyczne przygotowywały i przygotowują lojalnych obywateli Republiki Litewskiej.

Język rosyjski / Shutterstock.com

I tu język staje się tak jakby narzędziem społeczeństwa obywatelskiego, narzędziem demokratyzacji.

I pytanie, co jest dla nas teraz ważniejsze - posiadanie młodego człowieka, który doskonale mówi po litewsku, ale będzie półlojalny - przecież Putina i agresję też można chwalić po litewsku, a takich przykładów jest wiele - czy kogoś o obywatelskiej postawie, kto popiera demokrację? To tu znajduje się ta krawędź, nad którą stąpamy.

Ale mimo to pojawiają się opinie, że język rosyjski, przynajmniej w litewskich szkołach, powinien być zakazany. Łotwa, nawiasem mówiąc, podjęła już taką decyzję....

Jest taka tendencja i jest bardzo silna. Ale moje osobiste zdanie jest takie, że to do niczego nie doprowadzi. A wtedy, wiadomo, obciąży nas to bardzo finansowo.I odbije się negatywnie .

Jak to się na nas odbije?

Np. Łotwa jest już na dobrej drodze do zamknięcia rosyjskich szkół i to będzie wykorzystywane przez propagandę Putina. A z drugiej strony Rada Europy i instytucje europejskie uznają to za dyskryminację mniejszości narodowych. Ponieważ wszystkie państwa bałtyckie podpisały Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych. Pamiętajmy, że ochrona mniejszości narodowych jest również częścią ogólnego systemu ochrony praw człowieka.

I to nie tylko Rada Europy, to Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, to Organizacja Narodów Zjednoczonych i UNESCO. Prawa mniejszości narodowych są nadal przedmiotem obrad. Obecnie jest jeszcze trwalej wpisały się do agend organizacji międzynarodowych.

Ale władze litewskie nie wydają się tym przejmować. Przecież ustawa o mniejszościach narodowych leży w szufladzie od 10 lat.

Wydaje mi się, że cel dla wszystkich jest oczywisty, natomiast jeżeli chodzi o narzędzia, to istnieje różnica zdań.

Jeśli mówimy o środowisku rosyjskojęzycznym i poprawie klimatu, to pozytywy widzę przynajmniej w tym, że Wilno staje się centrum opozycji antyputinowskiej. Na przykład ponownie odbędzie się tu Forum Wolnej Rosji.

Pokazuje też opinii publicznej, że jest świat putinowski, ale jest też świat rosyjski nieputinowski, Rosja nieputinowska. Do Wilna przyjeżdżają Chodorkowski i Kasparow, ponadto do Wilna przyjeżdżają uchodźcy polityczni z Rosji, o nich też powinniśmy mówić.

Po raz kolejny zgadzamy się, że mamy cel, jakim jest przezwyciężenie tego kryzysu, przezwyciężenie agresji Putina, ale chodzi o to, żeby wybrać narzędzia do wyjścia z niego.

Ale które narzędzia według pana powinny być zastosowane?

Myślę, że należy skupić się na dwóch kwestiach. Pierwszą jest edukacja. Uważam, że Litwa powinna zachować cały system szkół rosyjskojęzycznych.

I tu Litwa może się wykazać jako kraj o wspaniałych tradycjach, z doskonałym systemem edukacji mniejszości narodowych. Musimy zachować zarówno szkoły rosyjskojęzyczne, jak i polskojęzyczne, wzmacniając nauczanie języka państwowego i podstaw społeczeństwa obywatelskiego oraz wyposażając je w dobre podręczniki.

To jest jedna rzecz. Druga - wspieranie mediów mniejszościowych i promowanie tolerancji poprzez kanały medialne, w tym kanały litewskie. Oczywiście rola litewskiego nadawcy publicznego jest w tym ogromna.

I oczywiście to, o czym mówiłem na początku - ważna jest odpowiedzialna postawa przywódców politycznych oraz ludzi kultury i intelektualistów, to oni są na pierwszym miejscu.pierwszej linii.