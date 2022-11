Duda: tragedia w Przewodowie jest naszym wspólnym nieszczęściem

Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Przewodowie (woj. lubelskie). W tej miejscowości dwa dni temu spadł pocisk i doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch obywateli Polski.

Prezydent podkreślił, że na miejscu, gdzie spadła rakieta, trwają czynności śledcze. Dodał również, że eksperci kontynuują wyszukiwanie szczątków rakiety i zbierają ślady na miejscu zdarzenia.

- W naszym i ekspertów przekonaniu, był to niezamierzony incydent. Nikt nie chciał nikomu w Polsce zrobić krzywdy. To w pewnym sensie jest nasza wspólna tragedia - oświadczył.

Duda również zaznaczył, że stara się wspierać prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w tej trudnej sytuacji. Przypomniał również, że w ciągu ostatnich dni Ukraina znalazła się pod zmasowanym rosyjskim atakiem.

Prezydent Polski rozmawiał również z rodzinami ofiar tragedii w Przewodowie. - To trudny moment dla tej niewielkiej społeczności. Rodziny proszą, aby uszanować ich ból i prywatność. Przekazuję tę prośbę od bliskich jednej z ofiar - zaapelował.

LRT.lt przypomina, że we wtorek siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne. Tego dnia na terenie leżącej blisko granicy z Ukrainą wsi Przewodów spadł pocisk, doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków.

Jak informował w środę Duda, nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie to intencjonalny atak na Polskę i nie ma żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję. Jest natomiast wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony powietrznej.