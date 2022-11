Synoptycy zapowiadają falę mrozów. Drogowcy zaczynają posypywać drogi

Mimo, że tegoroczny listopad jest wyjątkowo ciepły, synoptycy prognozują falę zimna. Spółka miejska Grinda, która nadzoruje drogi stolicy, rozpoczyna profilaktyczne posypywanie szos Wilna.

W pierwszych dniach sezonu zimowego główny nacisk zostanie położony na mosty i wiadukty. Zostaną spryskane stężonym roztworem soli, aby zapewnić bezpieczne warunki drogowe.

W tym roku Grinda odpowiada za 1707 ulic w całym mieście (o 37 ulic więcej niż w ubiegłym roku). Łączna ich długość sięga 1251 km. W czasie opadów śniegu w pierwszej kolejności zostanie oczyszczonych i spryskanych 580 dróg wykorzystywanych przez komunikację miejską, a następnie 1127 dróg usługowych i pomocniczych miasta.

Ciężarówka Grindy / Fot. Grinda

Firma zakupiła w tym roku cztery nowe ciężarówki ze sprzętem do posypywania dróg. Dwie z nich przystosowane są do pracy w wąskich uliczkach Starego Miasta (zapas soli będzie uzupełniany przez mobilny zbiornik na sól). Pozostałe dwie mają zwiększoną przepustowość, co pozwoli na łatwiejszą pracę w terenach oddalonych od centrum miasta.

W tym roku będzie wykorzystywana sól z Maroka. Obecnie magazyny soli są w całości wypełnione.

W tym roku Grinda zatrudni dodatkowo 53 kierowców. Za drogi będzie odpowiedzialnych 135 pracowników.