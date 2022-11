Warszawa. Nausėda i Duda wzywają Rosję do wstrzymania wojny w Ukrainie

Od samego początku stoimy w obronie Ukrainy, od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę z niebezpieczeństwa ze strony Rosji – podczas konferencji w Warszawie mówili prezydenci Litwy i Polski, Gitanas Nausėda i Andrzej Duda. Głowa litewskiego państwa przebywa w Warszawie w związku z jutrzejszymi obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Prezydenci obu krajów spotkali się dzisiaj w ramach powołanej w 2020 roku przez siebie polsko–litewskiej Rady Prezydenckiej.

- Omówiliśmy kwestie bilateralne, bezpieczeństwa oraz problem rosyjskiej agresji. Mamy nadzieję, że dojdzie do kolejnego spotkania w ramach Trójkąta Lubelskiego z prezydentem Zełenskim – powiedział Duda. Dodał, że omówiono również atak hybrydowy ze strony Kaliningradu.

- Mamy sygnały, że granica z Kaliningradem może być zagrożona – powiedział prezydent RP.

W swoimi przemówieniu Duda podkreślił, że Polacy i Litwini są narodami miłującymi wolność dla których niepodległość i suwerenność ma fundamentalne znaczenie. – Od samego początku stajemy w obronie Ukrainy, zarówno poprzez działania dyplomatyczne, pomoc militarną, politykę sankcji wobec Rosji oraz organizację pomocy w naszych krajach. Wspieramy Ukrainę, ale to jest budowa do naszego bezpieczeństwa – wskazał oraz wezwał Rosję do zaprzestania wojny.

Duda zaznaczył, że obecność prezydenta Litwy wraz z delegacją w kontekście niepodległości, to również gest wsparcia dla walki o niepodległość, suwerenność i wolność Ukrainy, która zmaga się z rosyjską agresją.

Gitanas Nausėda i Andrzej Duda / KPRM

Nausėda w swoim przemówieniu w kwestii wsparcia Ukrainy wtórował Dudzie. – Widzimy sprawy w tych samych barwach. Wiele kwestii rozumiemy z pół słowa. Imponuje mi twarda postawa prezydenta i rządu RP – powiedział litewski przywódca.

- Będziemy razem z tymi państwami, które walczą o swoją wolność i niezależność. Od samego początku rozumieliśmy, jakie są niebezpieczeństwa, ale nigdy nie sądziliśmy, że to będzie aż tak krwawa wojna – powiedział Nausėda. Dodał, że Ukraina broniąc swojej suwerenności, broni również bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

W piątek prezydent Litwy z wspólnie z małżonką razem z polską parą prezydencką wezmą udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. W południe obie pary prezydenckie wezmą udział w uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego w Warszawie.