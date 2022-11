Reakcja polskich placówek oświatowych na zmiany w oświacie: są pozytywne

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu przedstawiło wczoraj pakiet zmian obejmujących jakość litewskiej oświaty. Najważniejszą zmianą w przypadku szkół polskich w Litwie jest możliwość zdawania egzaminu z języka polskiego na poziomie państwowym, przy czym ocena będzie uwzględniania podczas rekrutacji na studia wyższe.

Zmiany przygotowane przez resort oświaty przewidują, że obowiązkowe - w przypadku, gdy maturzysta chce zdawać na studia wyższe - będą jedynie dwa egzaminy: matematyka oraz język litewski i literatura. Egzaminy te będą zarówno na poziomie szkolnym oraz państwowym. Uczeń, który chce uzyskać świadectwo dojrzałości będzie musiał zdać dwa egzaminy na poziomie rozszerzonym - język litewski oraz dowolny przedmiot.

Wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Krystyna Dzierżyńska podkreśla, że organizacja od dawna zabiegała o to, by egzamin maturalny z języka polskiego powrócił na listę tzw. egzaminów obowiązkowych. Obecnie jest poziomie szkolnym jako nieobowiązkowy, natomiast decyzją administracji szkolnej, uczniowie polskich szkół zdają ten egzamin.

- Dwa lata temu, 26 listopada, minister Jurgita Šiugždinienė podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym egzaminy z języków mniejszości narodowych otrzymały status państwowych. Wtedy jednak była mowa o tym, że będzie to sprawdzian jednopoziomowy, ale na poziomie rozszerzonym (egzamin państwowy – przyp. red.). Jako „Macierz Szkolna” ubiegaliśmy się jednak i nadal będziemy to robić, aby egzamin był dwupoziomowy: w trybie rozszerzonym i podstawowym (szkolnym – przyp. red.), żeby uczeń miał wybór – mówi wiceprezes.

Szkoła / Fot. J. Stacevičius/LRT

Rozmówczyni dodaje, że sama decyzja nie jest zaskakująca, tym bardziej, że od września polski jest wykładany według zmienionych programów. - Resort zapowiedział, że nowy egzamin miałby miejsce w 2024 r. Mamy więc czas na to, aby ministerstwo zastanowiło się nad tym, czego potrzebuje polska społeczność - mówi.

Dzierżyńska przypomina, że konsultacje na temat egzaminów z języka polskiego trwały już od długiego czasu. - Obowiązkowa matura z tego przedmiotu została zniesiona 25 lat temu. Teraz sytuacja wygląda nieco dziwnie, że uczniowie w związku z decyzją rady szkoły zdają egzamin z polskiego, który nie ma żadnej wartości dodanej przy wstępowaniu na studia. Ze strony ma się odczucie, że państwo przeznacza środki na nauczanie od klasy pierwszej do dwunastej, ale władze absolutnie nie obchodzi to, jak uczniowie to zrobią. Uważamy, że to jest nie w porządku - zaznacza wiceprezes Macierzy Szkolnej.

Z kolei dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie Adam Błaszkiewicz uważa, że uczniowie szkół polskich w Litwie są przyzwyczajeni do tego, że w takich placówkach nauka kończy się egzaminem z tego przedmiotu. - Nie jest to dla mnie zatem zaskoczenie, iż uzyska on wartość i znaczenie. Ogólnie, nie można przez palce patrzeć na swoje obowiązki. Myślę, że ci, którzy normalnie się ustosunkowują do nauki i rozumieją, po co chodzą do szkoły, zareagują na to spokojnie. Podstawowy plus zmian polega na tym, że jeżeli uczeń decyduje się na ukończenie programu szkoły średniej, nie może po prostu przychodzić do szkoły, ale powinien również się uczyć. Temu właśnie będą służyły etapowe zaliczenia - tłumaczy dyrektor.

Szkoła / Fot. J. Stacevičius/LRT

Wprowadzenie dodatkowych sprawdzianów dla klas młodszych Błaszkiewicz ocenia bardzo pozytywnie. - Jako nauczyciel czekałem na takie reformy już od dawna. Chodzenie do szkoły nie ma sensu, jeżeli to będzie po prostu przesiadywanie bez celu przez lata. Sprawdzian, kiedy w klasie dziesiątej należy się wykazać przynajmniej minimalną wiedzą - teraz taki sprawdzian wystarczy zdać na czwórkę, aby kontynuować naukę - dosłownie pokazuje, czy dziecko ma co robić w szkole średniej. Co w reformie jest nie do końca dobre - po klasie czwartej oraz ósmej i napisaniu tego sprawdzianu uczeń idzie do kolejnej klasy oraz dopiero wtedy otrzymuje konsultacje. Taka pomoc na razie jest przewidziana w rozmiarze 20 godzin konsultacji w grupach nie większych niż pięć osób. Uważam, że skoro dziecko ma na poziomie ósmej klasy luki w nauce, to swoje minimum musi przyswoić w poprzednim, a nie następnym roku szkolnym. Ze strony wygląda to tak, że wszyscy muszą pomagać uczniowi, ale nie uczeń samemu sobie - zauważa.

- To nie presja ucznia, ale normalna reakcja. Kiedy ktoś zdaje egzamin na prawo jazdy, szczególnie po raz kolejny, nie mówimy, że odczuwa jakieś ciśnienie, po prostu spodziewamy się, że wykaże się wiedzą. Gdyby podobne sprawdziany były wprowadzone już wcześniej, w czwartej klasie, nie wyglądałoby to tak stresująco. Obecnie egzamin maturalny jest stresujący, ponieważ jest pierwszym w życiu ucznia. Ci, którzy w tym roku przystępują do matury, nie mieli z powodu pandemii nawet sprawdzianu w 10 klasie - podsumowuje dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

Egzamin / Fot. J. Stacevičius/LRT

Tymczasem dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie Walery Jagliński stwierdza, że wśród uczniów szkół polskich nie powstają pytania, czy mogliby nie zdawać egzaminu z języka rosyjskiego. - Przynajmniej nigdy takich pytań nie słyszałem. Po prostu to dla nich naturalna sytuacja. Teraz czekamy na prezentację bazy prawnej. Tym niemniej, zmiana jest bardzo pozytywna. Podejrzewam, że większość uczniów nawet się ze mną zgodzi. Wcześniej język polski miał status wyłącznie szkolnego i nie był uwzględniany ani na Litwie, ani nawet - co paradoksalne - w Polsce. W trakcie próby wstąpienia na studia wyższe był on marginalizowany jako sprawdzian wewnątrz szkoły. W związku z tym nasi uczniowie muszą jeszcze zdawać dodatkowy test ze znajomości języka polskiego - tłumaczy Jagliński.

Dyrektor zauważa, że ostateczna decyzja na temat jego nieobowiązkowego statusu jeszcze nie zapadła, więc wszystko może się zmienić. - Moim zdaniem, egzamin musi być obowiązkowy. W końcu, dotyczy znajomości języka ojczystego, którego się uczył przez 12 lat, dlatego dzisiejszy status mnie nieco dziwi - dodaje.

Pedagog przypomina, że pomysł na wprowadzenie przejściowych sprawdzianów dla klas młodszych nie jest nowym pomysłem. - W końcu, mieliśmy testy w klasie drugiej i szóstej. Cieszę się, że takiego typu sprawdziany będą miały jakieś znaczenie, a nie będą organizowane tylko po to, by było co organizować. - Wiem, że w niektórych przypadkach sytuacja jest paradoksalna. Zdarzały się przypadki, że aby uczeń ukończył klasę dziesiątą, wystarczyło mu, żeby przystąpił do sprawdzianu, nawet bez rozwiązywania zadań - podkreśla dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Szkoła / Fot. J. Stacevičius/LRT

LRT.lt przypomina, że przygotowane przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu nowelizacje zapowiadają, że wykształcenie na poziomie podstawowym uzyskuje się nie tylko po zrealizowaniu programu nauki podstawowej, ale także po zdaniu testu PUPP z wynikiem dostatecznym, czyli co najmniej z czwórką. Zmiany są aktualne już dla obecnych uczniów klas ósmych.

Po wdrożeniu zmian ogólnokrajowych sprawdzian w trybie obowiązkowym byłby przeprowadzany wyłącznie w klasach czwartej i ósmej, a nie szóstej, jak dotychczas. Obecnie sprawdzian zdaje około 96,4 proc. wszystkich uczniów.

W wypadku, jeżeli poziom dostateczny nie zostanie osiągnięty, uczniowie po pogłębieniu swojej wiedzy będą mieli możliwość ponownie przystąpić do PUPP jeszcze w tym samym roku szkolnym. Obecnie nie ma takiej możliwości.

Uczniowie będą mogli powtarzać klasę dziesiątą lub drugą gimnazjalną w szkole zawodowej lub gimnazjum, a także naukę konkretnego oddzielnego przedmiotu, tym samym przygotowanie się do sprawdzianu w przyszłym roku.

Zmiany obejmą również szkoły mniejszości narodowych. Uczniowie tych placówek oświatowych będą mogli zdawać język ojczysty na rozszerzonym poziomie (obecnie egzamin z języka ojczystego w szkołach mniejszości narodowych obowiązuje jedynie na poziomie szkolnym, ocena nie jest uwzględniana podczas dostawania się na studia wyższe - przyp. red.), ministerstwo natomiast podkreśla, że uczeń, który kończy polską szkołę nie jest zobligowany do zdawania języka ojczystego. W przypadku, gdy maturzysta zdecyduje się na przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym, uzyska dodatkowe punkty na świadectwie, które będą uwzględniane podczas rekrutacji na studia wyższe.