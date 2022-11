„Filmy, które poruszają widownię“. Dzień Filmu Polskiego w DKP

W ramach IX Dni Kultury Polskiej w Wilnie po raz pierwszy odbędzie się festiwal Dnia Filmu Polskiego, podczas którego w stołecznym Domu Kultury Polskiej będzie można obejrzeć polskie ekranizacje. O wydarzeniu rozmawiamy z organizatorem pokazów Łukaszem Skórko.

Jak powstał pomysł na zorganizowanie Dnia Filmu Polskiego?

Pomysł na zorganizowanie Dnia Filmu Polskiego zrodził się dawno temu, jeszcze w szkole. Już wtedy byłem bardzo zainteresowany kinem, również polskim. Chodziłem na różnego rodzaju wydarzenia filmowe - przede wszystkim w Wilnie, ale również za granicą. Dlatego też wybrałem studia filmoznawcze na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie obecnie piszę licencjat.

Sam pomysł na zorganizowanie takiego wydarzenia wziął się z tego, że obserwowałem obecny rynek medialny na Litwie, w którym głównie przez pandemię, ale nie tylko, brakuje wydarzeń adresowanych do mieszkańców Litwy, związanych z kinem polskim. Wcześniej to były pokazy podczas Scanoramy czy Kino pavasaris, a także festiwale organizowane przez Instytut Polski w Wilnie lub oddzielne pokazy w Skalviji czy Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Mimo, że pandemia się zakończyła, polskie wydarzenia nie wróciły w poprzedniej formie.

Dzień Filmu Polskiego / Fot. Materiały prasowe

Pomyślałem zatem, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i zaproponować koncepcję kilkudniowego festiwalu kinowego. Niestety, miałem problem z przekonaniem instytucji do pomysłu. Kiedy tak naprawdę już chciałem się poddać, udałem się na rozmowę do Domu Kultury Polskiej w Wilnie, który nie tylko był zainteresowany ideą, ale koordynatorka projektów kulturalnych Bożena Mieżonis była bardzo otwarta na nasze pomysły. Dała nam przede wszystkim wolną rękę i zaufanie. Powstała zatem końcowa koncepcja - nie jest to oddzielny festiwal, ale jeden dzień pokazów filmowych w ramach IX Dni Kultury Polskiej w Wilnie.

Ogólnie program wydarzenia tworzyliśmy razem z przyjacielem ze studiów filmoznawstwa Kacprem Olszewskim, z którym założyliśmy Fundację Kontrplan, poprzez którą współpracujemy z DKP.

Ile czasu minęło od przedstawienia projektu do etapu końcowego, czyli dnia dzisiejszego?

To było dobrych kilka miesięcy wytężonej pracy, a nawet rok.

W jaki sposób udało wam się zaprosić twórców pokazywanych filmów?

Jeżeli jest motywacja ze strony twórców, to wszystko jest możliwe. W końcu, pokazujemy takie filmy, które sami oceniamy jako bardzo dobre i ciekawe. Nie są to jednak filmy bardzo znane szerokiej publiczności, za wyjątkiem „Brigitte Bardot cudownej“ Lecha Majewskiego – filmu, który został pokazany w konkursie głównym na 47. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Również „Czarny młyn“ był hitem w polskich kinach, ale to dlatego, że jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Mimo to, nie jest to film znany litewskiemu widzowi.

Scena z filmu Brigitte Bardot cudowna / Fot. Materiały prasowe

Wszystkie filmy naszego programu są wyjątkowe, ale również specyficzne. Ich twórcom również zależy na ich promowaniu. Myślę, że większość filmowców traktuje swoje dzieła jako dzieci: chcą o nich mówić, to sprawia dla nich przyjemność. Zaproszenie przyjazdu do Wilna brzmi co najmniej intrygująco. Filmowcy w większości chętnie rozmawiają o własnych filmach, chętnie się spotykają z widzami.

Ci, którzy nie mogli przyjechać w tym terminie do Wilna, nagrali nam krótkie filmiki-zaproszenia, którymi się dzielimy na Facebooku naszej Fundacji. Będziemy je wkładali aż do 26 listopada. Już można obejrzeć apel Andrzeja Grabowskiego i Lecha Majewskiego na pokaz „Brigitte Bardot cudownej“, a także aktorów filmów „Nic nie ginie“ czy „Amatorów“. Wśród zaproszeń, których jeszcze nie opublikowaliśmy, jest bardzo długie wideo od aktorek Anny Dymnej czy Magdaleny Różczki.

W jaki sposób opracowywaliście pogram?

Program konsultowaliśmy na każdym jego etapie z Domem Kultury. Tak naprawdę wszystko się zaczęło od tego, że obejrzeliśmy kilkadziesiąt filmów, które zostały nakręcone w ciągu ostatnich kilku lat. Zaznaczę, że robimy to na co dzień, więc nie było to dla nas jakimś wielkim przedsięwzięciem. Na potrzeby tego konkretnego wydarzenia obejrzeliśmy ich kilkanaście. Pozostałe filmy widzieliśmy w kinie, domu czy na zajęciach.

Filmy odbieraliśmy pod tym względem, jak bardzo nam się podobają lub czy można z nich wynieść coś wartościowego. Chcieliśmy pokazać filmy, które urzekają widownię. Myślę, że udało nam się stworzyć taką listę. Chodziło nam też o to, żeby filmy się między sobą różnicy, żeby widz chciał pozostać na kilku pokazach.

Scena z filmu Brigitte Bardot cudowna / Fot. Materiały prasowe

Przedstaw filmy, które można będzie zobaczyć.

Program Dnia Filmu Polskiego składa się z czterech współczesnych polskich filmów. Pierwszym, który pokażemy o godz. 10.00, jest dzieło Mariusza Paleja „Czarny młyn“. Jest on adresowany do młodej widowni w wieku od 10 lat. To adaptacja bardzo znanej w Polsce powieści Marcina Szczygielskiego o tym samym tytule. Film jest o akceptacji i tolerancji, ludzkich wartościach, połączony z wyjątkowymi efektami specjalnymi. Jest zatem bardzo piękny wizualnie.

Pokażemy też trzy filmy adresowane do widowni starszej, m.in. „Nic nie ginie“ Kaliny Alabrudzińskiej, który jest jednocześnie dyplomowym dziełem studentów Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Po tym filmie odbędzie się dyskusja z twórcami. Kolejną opcją jest film „Amatorzy“ Iwony Siekierzyńskiej – opowiadający o istniejącym w Gdyni teatrze „Biuro rzeczy osobistych“, który tworzą aktorzy z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to fabularyzowany film o ich przygodzie, związanej z wygraniem konkursu teatralnego, w którym główną nagrodą jest wystawienie spektaklu w zawodowym teatrze. Muszą wystawić Szekspira, co wiąże się z problemami wymowy czy zapamiętywania złożonych tekstów.

Scena z filmu Amatorzy / Fot. Materiały prasowe

Dzień zamknie pokaz filmu „Brigitte Bardot cudowna“ w reż. Lecha Majewskiego – bardzo cenionego w Polsce i za granicą twórcy, który nakręcił „Młyn i krzyż” czy „Wojaczka”. Tym razem będzie to adaptacja jego książki „Pielgrzymka do grobu Brigitte Bardot cudownej”. Bohater filmu, Adam, który jest niejako odzwierciedleniem reżysera, podróżuje przez zaczarowany hotel i spotyka różne znane osobistości: Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, uczestników The Beatles i inne gwiazdy. Film przyjmuje styl pielgrzymkowości.

Warto podkreślić, że pokazy są darmowe. Wystarczy odebrać zaproszenie na dowolny seans w DKP, w pokoju 203.