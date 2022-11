Rosji kończy się amunicja?

W ocenie amerykańskiego think-tanku Instytut Badań nad Wojną (ISW) prowadząc inwazję na Ukrainę Rosja wyczerpała większość swoich zapasów amunicji, zwłaszcza tej artyleryjskiej i rakietowej.

Od początku inwazji na Ukrainę Rosja używa bardzo intensywnie artylerii oraz broni rakietowej. Na froncie korzysta ze swojej przewagi w liczbie wyrzutni czy dział, a jednocześnie stara się od czasu do czasu uderzać w ukraińskie miasta znajdujące się na zapleczu frontu, niszcząc np. infrastrukturę krytyczną.

Rosyjskie magazyny amunicji pustoszeją?



Ale według kolejnych ocen, intensywne użycie broni artyleryjskiej i rakietowej skutkuje jej coraz większymi brakami. W ocenie Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) ma to wynikać nie tylko z kłopotów z logistyką, ale także z niewystarczających możliwości rosyjskiej zbrojeniówki.

Rosyjski przemysł zbrojeniowy (i to nie tylko z powody utrudniających dostęp do niektórych podzespołów sankcji) ma nie być w stanie produkować nowej amunicji w tempie, w jaki zużywa ją rosyjska armia.

Świadczyć ma o tym m.in. stosowanie przez Rosjan już od kilku miesięcy wyrzutni rakiet ziemia-powietrze S-300 do ostrzeliwania celów naziemnych. To możliwe, choć dzieje się kosztem precyzji takich uderzeń.

Ponadto ukraińscy eksperci badający szczątki rosyjskich pocisków wystrzelonych w ostatnich tygodniach na miasta na Ukrainie zauważyli, że znajdujące się na nich oznaczenia wskazują na ich stosunkowo niedawne wyprodukowanie.

To sugeruje, że wszystkie starsze zapasy zostały już zużyte i jest coraz bliżej sytuacji, w której pociski będą trafiały z fabryk zbrojeniowych w Rosji niemal od razu na front. A to jeszcze bardziej ograniczyłoby prowadzenie regularnych dostaw pocisków i rakiet do rosyjskiej artylerii na Ukrainie.

Ratunkiem zakupy w Iranie i Korei Północnej?



ISW w swojej analizie zwraca uwagę na ostatnie wystąpienia prezydenta Rosji Władimira Putina, który apelował o „zwiększenie konkurencyjności rosyjskiego sektora zbrojeniowego”. Amerykański think-tank nazwał ów apel „oderwanym od rzeczywistości rosyjskiego łańcucha dostaw i problemów bazy zbrojeniowej”.

Eksperci ISW podkreślają też, że Rosja już kupuje drony-kamikaze Shahed-136 w Iranie, które – jako tzw. amunicja krążąca – są de facto manewrującymi rakietami. Moskwa ma także negocjować z Teheranem zakup pocisków balistycznych dwóch typów – o zasięgu 300 kilometrów i 700 kilometrów.

Ponadto rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby poinformował wczoraj (2 listopada), że Rosja kupuje także amunicję do armat i haubic w Korei Północnej, która swoje transporty wysyła poprzez porty w niektórych krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

