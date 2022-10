Polska: ograniczenia w stosunku do Rosjan na rynku pracy

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała o zniesieniu ułatwień dla Rosjan w dostępie do polskiego rynku pracy.

Minister Marlena Maląg podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości zatrudniać obywateli Rosji na uproszczonych zasadach. Do tej pory Rosjan obowiązywała procedura oświadczeniowa, która pozwalała na legalizację zatrudnienia w Polsce w ciągu siedmiu dni.

- W obliczu ataku Rosji na Ukrainę i rosnącego ryzyka migracyjnego z Rosji zdecydowaliśmy o zniesieniu ułatwień w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy. Przedsiębiorcy, jeśli chcą zatrudnić obywateli Rosji na podstawie zezwolenia na pracę, nie są już, tak jak dotychczas zwolnieni z testu rynku pracy - przekazała minister.

Zmianie uległy dwa rozporządzenia. Pierwsze dotyczące państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a drugie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Co z wydanymi już pozwoleniami?



Pozwolenia na pracę wydane przed wejściem w życie nowelizacji przepisów nie wygasną. Oznacza to, że Rosjanie, którzy do tej pory legalnie pracowali w Polsce, nadal będą mogli to robić, ale tylko do czasu upływu ważności ich zezwoleń lub oświadczeń.

Wykreślenie Rosji z procedury oświadczeniowej oznacza, że teraz mogą z niej korzystać już jedynie obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.