Media: Ksenia Sobczak opuściła Rosję i przybyła do Litwy

Rosyjska dziennikarka i blogerka Ksenia Sobczak we wtorek opuściła Rosję i przez Białoruś wjechała na terytorium Litwy, poinformowała rosyjska agencja informacyjna TASS.

- W nocy z wtorku na środę wyjechała z Moskwy. W internecie kupiła bilet do Dubaju, a także do Turcji. W taki sposób chciała zmylić śledczych. To pozwoliło jej na wjazd do Litwy przez Białoruś - pisze TASS.

Anonimowe źródła twierdzą, że rosyjskie władze chciały aresztować Sobczak, ale im to się nie udało.

Litewskie instytucje jeszcze nie potwierdziły tych informacji.

Kanał Baza w sieci społecznościowej Telegram donosi, że rosyjscy śledczy we wtorek przeszukali dom Sobczak. Według źródeł TASS, interwencja ma związek ze sprawą wymuszenia, w związku z którą wcześniej aresztowano Kiriła Suchanowa, szefa spółki medialnej Caution Media, która należy do Sobczak.

Ksenia Sobczak / Fot. Shutterstock.com

Baza informuje, że śledczy próbowali zatrzymać dziennikarkę na moskiewskim lotnisku Wnukowo, ale nie udało im się.

Źródło bliskie Sobczak poinformowało Meduzę, że Sobczak miała pojawić się na antenie 26 października, ale program został odwołany w przeddzień wizji, a pracownikom zalecało się nie jechać do biura w Moskwie.

Rosyjska agencja RIA Nowosti twierdzi, że Sobczak i jej spółka są przedmiotem śledztwa w sprawie wyłudzenia majątku na dużą skalę od urzędników i biznesmenów za pośrednictwem kanałów Telegram. W październiku rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że aresztowało kilka osób za rozpowszechnianie fałszywych informacji o urzędnikach i biznesmenach, a także wyzysk pieniędzy za usunięcie tych informacji.