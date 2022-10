SKOnSR zaprasza na jesienne sprzątanie wileńskich nekropolii

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) zaprasza do udziału w jesiennych akcjach na rzecz najstarszych nekropolii stolicy, w tym roku pod hasłem „Daj się ponieść historii“.

W przeddzień 1 listopada trwają akcje sprzątania nekropolii, do których przyłączają się szkolne społeczności czy stołecznych samorząd. Dariusz Lewicki, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, przyznaje, że sam był zdziwiony, iż władze stolicy dołączyły do tegorocznej akcji.

- Jesienne akcje sprzątania zabytkowych nekropolii są bardziej rozpoznawalne niż wiosenne. Tak naprawdę, Nowa Rossa potrzebuje dużej pomocy w wycinaniu krzewów, które wrosły z korzeniami do pomników nagrobnych. Mamy nadzieję, że po pewnym czasie wiosną w sprzątaniu będzie pomagało nam tyle samo osób, co jesienią - mówi Lewicki.

- Oczywiście, że Rossa bez drzew nie byłaby tą Rossą, jaką znamy. Pamiętajmy, że nie wszystkie drzewa mogą poradzić sobie z silnymi wichrami. W szczególności powinniśmy dbać o te młode lub bardzo stare, spróchniałe. Czasami musimy je usuwać, ponieważ o miejscu pochówku zmarłych mówią nagrobki, a nie drzewa - przypomina rozmówca LRT.lt.

Przed wybraniem się na cmentarz warto się zwrócić do administratorek cmentarzy, by uzgodnić czas przybycia i odebrać narzędzia do pracy. W razie możliwości można zabrać kilka dużych worków na śmieci, własne rękawiczki, narzędzia pracy i posprzątać tereny, w których wciąż jest dużo liści.

Wsparcie wileńskich nekropolii jest możliwe również w inny sposób - do 29 października włącznie na recepcję Domu Kultury Polskiej można przynosić szklane znicze. Ich liczba z roku na rok wzrasta i przekracza 10 tys. sztuk. Oznacza to, że wszystkie muszą być zapalone i postawione na zapomnianym grobie. Zazwyczaj robią to harcerze, uczniowie i nauczyciele, studenci, przedstawiciele polskich organizacji oraz mieszkańcy Wilna i okolic.

Lewicki tłumaczy, że część zniczy przybyła w darze od szkół w Polsce. - Oznacza to, że nasze akcje są rozpoznawalne, w związku z czym możemy otrzymać nawet 11 tys. zniczy. Postanowiliśmy, że nieco większą ich część przywieziemy na Cmentarz Bernardyński. Nie zapłoną wyłącznie pośrodku nekropolii, ale również w końcu cmentarza - dodaje rozmówca.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie w tym już ofiarowała ponad trzy tysiące zniczy. Pomogła również Ambasada RP w Wilnie, przeznaczając 500 zniczy.

Akcja „Światełko dla Rossy” odbędzie się 1 listopada o godz. 14. Na cmentarzu będą obecni przedstawiciele SKOnSR, od których będzie można wziąć kilka lub nawet kilkanaście zniczy i postawić je na pustych nagrobkach.

Cmentarz na Rossie / Fot. J. Stacevičius/LRT

- Kilka dni temu otrzymaliśmy wiadomość od nauczycielki szkoły im. Basanavičiusa w Wilnie. Dziękowała za inicjację takiej pięknej akcji i również przeznaczyła znicze. Jednak wszystkich darczyńców poznamy dopiero wieczorem 29 października, kiedy podliczymy wszystkie dary. Cała lista osób wspierających akcję zostanie podana na stronie rossa.lt, a także na profilu facebookowym Komitetu - zapowiedział Lewicki.

W tym roku akcje sprzątania wypalonych zniczy odbędą się 5-20 listopada. - Zaproszenia na udział w akcji zostały już wysłane do szkół polskich i litewskich. Jednak warto zaznaczyć, że jest to wydarzenie dość nowe, bo zainicjowaliśmy ją dopiero kilka lat temu. Zaczęło się od tego, że zarządzająca Starą Rossą pani Nijola przypadkowo wspomniała, że potrzebuje takiej pomocy. W taki sposób wprowadziliśmy nową tradycję - cieszy się działacz społeczny.

Członek Komitetu przypomina też o kweście na renowację pomników Rossy, która odbędzie się 1-2 listopada na cmentarzach Wilna i Wileńszczyzny. Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na renowację kolejnych nagrobków na Nowej i Starej Rossie.