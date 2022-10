30. rocznica przyjęcia współczesnej Konstytucji Litwy

25 października 1992 r. obywatele Litwy podczas referendum przyjęli Konstytucję. To szósta w historii kraju i najdłużej działający akt wykonawczy.

Głosowanie odbyło się podczas pierwszej tury wyborów do Sejmu. Ustawa weszła w życie 2 listopada 1992 r. Dokument m.in. przywrócił działalność instytucji Prezydenta.

Konstytucja - ustawa o najwyższej wadze prawnej, ustalająca podstawy ustroju politycznego, prawnego i gospodarczego kraju.

W Konstytucji czytamy, że Litwa jest „niezależną republiką demokratyczną opartą na zasadach demokracji, a państwo litewskie tworzy Naród. Nikt nie może ograniczać suwerenności Narodu ani przywłaszczać sobie suwerennych uprawnień należących do całego Narodu. Naród i oddzielnie każdy obywatel mają prawo sprzeciwić się każdemu, kto przemocą narusza niepodległość, integralność terytorialną i porządek konstytucyjny państwa litewskiego“.

Dokument został przetłumaczony na co najmniej 13 języków, m.in. chiński, japoński, koreański, włoski, francuski, polski czy hiszpański.

Konstytucja Litwy / Fot. J. Stacevičius/LRT

W tym roku Sejm Litwy ogłosił Rok Konstytucji. Jest on powiązany z dwiema datami: 100. rocznicą proklamowania pierwszej demokratycznej Konstytucji Litwy oraz 30-leciem obecnie działającej wersji ustawy.

W związku z datą po raz 16. odbędzie się egzamin z Konstytucji, którego patronami są prezydent Litwy Gitanas Nausėda oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Udział każdego uczestnika pomoże nie tylko wzmocnić wspólnotę i utrwalić znajomość podstaw prawnych, ale także przyczyni się do utrwalenia praw i wolności człowieka, a co najważniejsze - pielęgnacji wartości demokratycznych - nawołuje do udziału minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska.

Minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska / Fot. J. Stacevičius/LRT

Egzamin będzie się składał z 20 pytań. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

W ciągu piętnastu lat organizacji egzaminu z Konstytucji swoją wiedzę sprawdziło około 420 tys. osób - praktycznie co siódmy obywatel Litwy.