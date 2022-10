Rządzący walczą z jednorazowymi plastikowymi torebkami

Sejmowy Komitet Ochrony Środowiska zatwierdził propozycję zakazu bezpłatnych jednorazowych plastikowych torebek w punktach sprzedaży od lipca przyszłego roku.

Proponowane zmiany członkowie komitetu argumentowali ochroną środowiska. – Takie torebki trudno poddaje się recyklingowi, ponieważ często są po prostu zanieczyszczone – powiedział Kasparas Adomaitis z Partii Wolności. Dodał, że celem zmian w prawie jest zmiana zachowań kupujących i ograniczenie nadmiernego używania toreb.

W plastikowe jednorazowe worki mogłyby być pakowane jedynie świeże ryby i produkty mięsne. Ponadto torebki podległaby symbolicznej opłacie.

Jednorazowy worek plastikowy / J. Stacevičius/LRT nuotr.

Jeśli poprawki zostaną zatwierdzone przez Sejm, zakaz bezpłatnych ultralekkich torebek plastikowych wejdzie w życie od lipca 2023 roku.

Ekolodzy policzyli, że każda jednorazowa plastikowa torebka służy konsumentowi średnio około 12-20 minut. Potem staje się odpadem i zaczyna się rozkładać. Obecnie na świecie zużywa się ok. 60 mln ton jednorazowych torebek foliowych rocznie. Najczęściej wykonane z produktów naftowych i gazu ziemnego. 8 proc. światowych zasobów ropy naftowej jest wykorzystywanych do produkcji plastikowych siatek. Światowe wydobycie wynosi 12 mln baryłek ropy dziennie. Połowę z tego wykorzystuje się jako materiały do wytworzenia foliówek, a drugą na energię do ich wytworzenia.