Amerykańskie bombowce w Europie. NATO przećwiczy odstraszanie nuklearne

W poniedziałek siły powietrzne NATO rozpoczęły ćwiczenia z zakresu odstraszania nuklearnego. Ćwiczenia pod nazwą Steadfast Noon (Niezłomne Południe) potrwają do 30 października.

Ćwiczenia, które były planowane jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę odbędą się nad Belgią, która jest ich gospodarzem oraz nad Morzem Północnym i Wielką Brytanią i weźmie w nich udział 14 państw sojuszu.

W sumie do akcji ruszy około 60 samolotów różnego typu, w tym myśliwce czwartej i piątej generacji, samoloty obserwacyjne i tankowce, jak również amerykańskie bombowce dalekiego zasięgu B-52, które przylecą do Belgii z bazy sił powietrznych w Dakocie Północnej.

Ćwiczenia mają sprawdzić w jakim stopniu Sojusz przygotowany jest na ewentualny atak nuklearny.

- To rutynowe szkolenie, które odbywa się co roku, by zapewnić, że nasz system odstraszania jest bezpieczny i skuteczny - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Polscy żołnierze w akcji



W ćwiczeniach wezmą również udział polskie siły powietrzne, o czym poinformował kilka dni temu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wezmą one udział w zadaniach w ramach procedury o kryptonimie SNOWCAT.

Procedura SNOWCAT polega na wspieraniu operacji jądrowych za pomocą konwencjonalnej taktyki powietrznej. W praktyce oznacza to ochronę samolotów przenoszących broń atomową w trakcie wykonywania misji.

Aktualna Koncepcja Strategiczna NATO podkreśla, że „celem zdolności nuklearnych Sojuszu jest zachowanie pokoju i odstraszanie agresji”, a sam Sojusz dąży do „uczynienia świata bezpieczniejszym dla wszystkich” i „stworzenia środowiska bezpieczeństwa dla świata bez broni atomowej”.