W poniedziałek doszło do kolejnych wybuchów w Kijowie. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców, by pozostawali w schronach.

Ukraińskie media podają, że w Kijowie wciąż słychać wybuchy, a na niebie widać irańskie drony kamikadze.

Уламок одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ. pic.twitter.com/POR604l3LZ — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) October 17, 2022

W wyniku pierwszego ataku w centrum miasta wybuchł pożar w budynku, który nie jest obiektem mieszkalnym. Kilka budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych.