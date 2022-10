Korporacja Muska przestanie finansować dostarczanie Starlinków do Ukrainy

Spółka miliardera Elona Muska SpaceX poinformowała amerykański rząd, że rezygnuje z dalszego finansowania sieci Starlink. Korzysta z niej ukraińska armia - podaje CNN. Przedsiębiorstwo uważa, że koszty obsługi sieci ma wziąć na siebie Pentagon.

Starlinki zostały uruchomione na Ukrainie praktycznie podczas inwazji Rosji na Ukrainę w lutym tego roku. Wcześniej o ich dostarczenie 26 lutego apelował wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow.

Wysyłanie kolejnych elementów systemu Muska dla ukraińskiej armii miało być skuteczną i masową reklamą Starlinku. W taki sposób mieszkańcy Ukrainy otrzymaliby dostęp do sieci, a wojsko mogłoby koordynować ruchy dronów.

Starlinkami są nazywane telekomunikacyjne satelity, które są przeznaczone do dostarczania internetu. Ich celem jest zapewnienie dostępu do sieci nawet na terenach, gdzie technicznie było to niemożliwe. Satelity działają na orbitach o wysokości około 550 km.

Do tej pory Ukraina otrzymała prawie 20 tys. Starlinków. W piątek Elon Musk poinformował, że za ich działalność spółka SpaceX zapłaciła 80 mln dolarów. Do końca roku koszty mają wzrosnąć do 100 mln dolarów.

Starlink / Fot. Shutterstock

- Nasze wsparcie dla Rosji kosztuje dosłownie zero dolarów - to oczywiste, że jesteśmy za Ukrainą - napisał. - Jednak próba odzyskania Krymu spowoduje śmierć wielu ludzi, prawdopodobnie się nie uda i może ściągnąć ryzyko wojny nuklearnej, a to byłoby zbyt straszne dla Ukrainy i dla Ziemi - kontynuował Musk.

CNN opublikował dokumenty Pentagonu. Z podanej informacji wynika, że we wrześniu Elon Musk wysłał do Pentagonu list, w którym oświadczył o tym, że jego spółka nie jest w stanie wspierać finansowo działanie Starlinków w Ukrainie na dotychczasowych zasadach. Przedsiębiorca dodał, że koszt dostarczania Starlinków do Ukrainy do końca roku wyniesie 120 mln dolarów. W ciągu najbliższego roku koszty wyniosą 400 mln dolarów.

W lipcu ukraińskie wojsko wysłało do Pentagonu prośbę o dostarczeniu kolejnych 8 tys. terminali.

Wcześniej pojawiły się informacje, że dwa tygodnie temu były problemy z działaniem systemów Starlink w Ukrainie. Niektóre urządzenia miały przestać działać, gdy żołnierze ukraińscy wkroczyli na wyzwolone tereny kraju - twierdzili ukraińscy urzędnicy. Elon Musk nie skomentował tych informacji, twierdząc, iż są tajne.

Elon Musk / Fot. AP

W publikacji CNN czytamy, że mimo odpowiedzialności Muska za przekazanie systemów Starlink dla Ukrainy, zakup 20 tys. terminali w 85 proc. współfinansowanych przez źródła zewnętrzne. Wymienia się m.in. Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Polskę.

Z podanych informacji wynika, że Polska opłaciła zakup 9 tys. Starlinków. Największą sumę ma stanowić utrzymanie kosztów łączności. Firma Elona Muska miała opłacać 70 proc. sumy.

Wysoki przedstawiciel Pentagonu stwierdził, że Musk jest „facetem, który chce być bohaterem, ale chce, by inni płacili jego rachunki“.

LRT.lt przypomina, że przeszło tydzień temu Elon Musk na swoim profilu na Twitterze utworzył sondaż, w którym złożył swoje propozycje dotyczące negocjacji pokojowych w wojnie między Rosją a Ukrainą. Jednym z pomysłów miałyby być referenda pod nadzorem ONZ na okupowanych przez Rosję ukraińskich terenach. Wypowiedź wywołała burzę w mediach społecznościowych. Znanemu miliarderowi odpowiedzieli m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski czy prezydent Litwy Gitanas Nausėda.