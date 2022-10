Czy dzieciństwo w Wielkim Księstwie Litewskim było beztroskie?

W Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie została otwarta międzynarodowa wystawa „Beztroski wiek. Dzieciństwo w Wielkim Księstwie Litewskim”, która jest poświęcona historii fenomenu dzieciństwa w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Vydas Dolinskas, dyrektor Muzeum Narodowego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie mówi, że wystawa pod każdym względem jest unikalna, ponieważ żadne muzeum dotąd nie podjęło się takiej tematyki.

- Temat dzieciństwa jest tematem trudnym, nie do końca zbadanym. Cieszę się, że nasza młoda ekipa sprostała temu zadaniu. Przygotowania do niej trwały długo, ale wynik jest piękny i mam nadzieję, że będzie mnóstwo zwiedzających – tłumaczy Dolinskas.

Beztroski wiek. Dzieciństwo w Wielkim Księstwie Litewskim / Fot. M. Kaminskas

Wystawa składa się z czterech części ułożonych tematycznie i chronologicznie, w których zaprezentowano prawie 300 obiektów: portrety, grafiki i rysunki, rękopisy, podręczniki i publikacje wydane z okazji szczególnych wydarzeń, znaleziska archeologiczne, odzież i akcesoria dziecięce, meble, zabawki i broń zabawkową, materiały dydaktyczne i inne historyczne przedmioty związane z dzieciństwem. Zwiedzający z łatwością rozpoznają rzeczy uniwersalnie ważne w życiu najmłodszych, niezależnie od epoki: rzeczy potrzebne przy opiece nad niemowlęciem, dziecięce meble, zabawki i książki, bez których żadne pokolenie nie mogło się obejść.

Najwięcej eksponatów pochodzi z instytucji litewskich i polskich. Muzea ukraińskie, węgierskie, austriackie i szwedzkie też wypożyczyły na wystawę cenne eksponaty. Geografia jest bardzo duża, pokazuje ona powiązania kulturalne i polityczne naszych państw z całą Europą od XIV do początku XIX wieku.

Dolinskas nie ukrywa radości z dotarcia eksponatów z Ukrainy, które uzupełniają wystawę. - Jesteśmy wdzięczni naszym braciom Ukraińcom, że w takich warunkach współpracują z nami i wypożyczają obiekty. Jest to front muzealny. Nie możemy moskali popierać, nic nie robić, wpadać w depresję. Musimy walczyć swoją pracą. I to robimy wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy – zaznacza dyrektor.

Wspomniane eksponaty przyjechały do Wilna ze Lwowa, gdzie Rosjanie dokonali zmasowanego ataku rakietowego. Dyrektor Lwowskiego Muzeum Historycznego Roman Chmelyk mówi, że bombardowanie miasta było dla mieszkańców ogromnym zaskoczeniem.

- Rozumiemy, że wszystko jest skierowane na to, żeby nas po prostu zastraszyć. Ale staramy się robić wszystko co do nas zależy, żeby zabezpieczyć dziedzictwo kulturowe, które mamy u siebie. To nie tylko ukraińskie, ale jak okazuje się i polskie, i litewskie, i żydowskie, i ormiańskie. Przecież Lwów był miastem wieloreligijnym i wielokulturowym. Staramy się nie tylko zabezpieczyć, ale i promować Ukrainę. Pokazać, że jesteśmy częścią Europy. Chcemy żyć w pokoju i pracować na rzecz naszej przeszłości, naszych dzieci, żeby miały bezpieczną przyszłość – mówi Chmelyk oraz przypomina ataki rakietowe, które miały miejsce w miniony poniedziałek i wtorek.

- Było strasznie. Nie było żadnej łączności, nie było wiadomości o rodzinie. W pracy nastąpiłparaliż, gdyż nie było ani prądu, ani wody. Tramwaje i trolejbusy stały przez 5-6 godzin, komórki nie działały, nie było internetu - opowiada rozmówca.

Na wystawę Lwowskie Muzeum Historyczne przekazało eksponaty, które wiążą się z bezpieczeństwem, a nie z wojną. Jest to broń zrobiona dla dzieci bogatych szlacheckich rodzin, które wychowywały potomstwo w duchu obrony ojczyzny. Tłumaczono dzieciom, że w świecie zawsze mogą być niebezpieczeństwo i inne zagrożenia wobec rodziny i ojczyzny. Dlatego produkowano broń dla dzieci. Zobaczyć można hełmy, szable, inną odzież z metalu. Eksponaty na wystawę przywiozła firma, która specjalizuje się w przewozie dóbr kultury.

- Ukraińska firma dostarczyła do Wilna eksponaty już wcześniej. Były bezpiecznie. Nasza delegacja jechała właśnie we wtorek, kiedy była druga fala bombardowań - tłumaczy Chmelyk.

Tradycyjnie międzynarodowym wystawom towarzyszą wykłady, programy kulturalne i zajęcia edukacyjne. Dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, wicedyrektor Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, podkreśla, że muzeum przygotowało bardzo bogaty program. Na spotkaniach mowa będzie o fenomenie dzieciństwa, o tym, jak społeczeństwo ustosunkowywało się do dzieci od XIV wieku do początku XIX, jak zmieniały się poglądy na wychowanie dzieci. Zostanie też poruszony temat porzuconych dzieci, przytułków dla dzieci i opieki nad nimi. Interesującym tematem jednego z wykładów będzie dzieciństwo w rodzinach królewskich.

Muzeum przygotowało też debaty na temat wychowania duzieci: co było ważne, dlaczego trzeba było wychowywać i jak zmieniła się sama treść wychowania w XIV – XIX w. Dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė dodała, że podczas zajęć edukacyjnych dzieci będą mogły własnoręcznie wykonać zabawki, którymi bawiły się dzieci 500 lat temu.

- Mamy specjalny program edukacyjno-kwalifikacyjny dla pedagogów. Nasze wykłady, dyskusje, zajęcia edukacyjne i muzyczne zostały dostosowane do pedagogów – podkreśla wicedyrektor Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie i zaprasza nauczycieli do udziału w nich.

Wystawa „Beztroski wiek. Dzieciństwo w Wielkim Księstwie Litewskim” eksponowana będzie do 15 stycznia 2023 r.