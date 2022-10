Narwojsz o nowym projekcie Samorządu Rejonu Wileńskiego: mieszkańcy mogą zaoszczędzić 15 proc. energii cieplnej

Samorząd Rejonu Wileńskiego rozszerzył projekt tzw. małej renowacji, którego celem jest obniżenie opłat za ogrzewanie. Mieszkańcy budynków wielomieszkaniowych mogą bezpłatnie renowować systemy grzewcze przy wsparciu władz samorządu.

Do projektu dołączą budynki mieszkalne, które nie posiadają punktu grzewczego lub jest on starego typu, więc nie może regulować zużycia ciepła w zależności od temperatury powietrza na zewnątrz.

Samorząd również wspiera inne prace, służące oszczędzaniu energii, m.in. wymianę dachów i okien, docieplenie fundamentów i ścian itp. W takim wypadku kwota zapłacona przez mieszkańców wynosiłaby do 30 proc. wszystkich kosztów.

Albert Narwojsz, zastępca dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, tłumaczy w wywiadzie dla LRT.lt, że projekt tzw. małej renowacji w zasadzie dotyczy wymiany punktów cieplnych lub nawet całego systemu grzewczego.

- Projekt jest wykonywany już od kilku lat. Teraz zaś pojawiła się możliwość rozszerzenia poziomu finansowania. Agencja Projektów Środowiskowych (APVA) opłaca do 80 proc. kosztów prac. Tymczasem Samorząd Rejonu Wileńskiego postanowił, że zrekompensuje całą resztę sumy (od 20 proc. i więcej), tak, aby wszystkie prace dla mieszkańców były bezpłatne. Chcemy, aby mieszkańcy aktywnie brali udział w projekcie i wymieniali systemy grzewcze na nowe - zachęca Narwojsz.

Rozmówca zapewnia, że mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów, mają jedynie zapłacić za utworzenie projektu technicznego. - To jest akurat bardzo mały wydatek, w porównaniu do ogólnej sumy prac - zauważa.

Rachunek za ogrzewanie. Zdjęcie asocjatywne / Fot. D. Umbrasas/LRT

Lista budynków, które biorą udział w projekcie dopiero się tworzy. Mogą do niego dołączyć bloki z tzw. nieregulowanym punktem cieplnym. Wszystkie kontakty znajdują się na stronie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Można tam znaleźć namiary spółek komunalnych, a także specjalistów, którzy konsultują w tej sprawie. - Aby wziąć udział, wystarczy jedynie ustalić, czy wszyscy mieszkańcy bloku zgadzają się na zmiany, po czym zwrócić się do samorządu lub do spółek komunalnych. Wtedy zostaną zorganizowane spotkania z lokatorami bloku, podczas których zostaną omówione przyszłe prace. Mieszkańcy będą mogli wybrać, jakich konkretnych działań potrzebują. Służby komunalne pomogą w zebraniu wszystkich niezbędnych zaświadczeń, a także uzyskaniu finansowania. Później samorząd dołoży pozostałą część kwoty - wyjaśnia zastępca.

Okres renowacji zależy od objętości prac, a także długości etapu sporządzania dokumentów i uzyskania finansowania. - Czasami w większych blokach ludzie postanawiają zmienić cały system grzewczy. Nie może to więc być krótki proces. Jeżeli zaś padnie decyzja wyłącznie co do zmiany punktu grzewczego i zbilansowania systemu, renowacja potrwa krócej - dodaje przedstawiciel samorządu.

Sezon grzewczy. Zdjęcie asocjatywne / Fot. J. Stacevičius/LRT

Renowacja zapewni oszczędzanie energii cieplnej, w związku z tym również zmniejszy rachunek za ogrzewanie, gwarantuje Narwojsz. - Eksperci ds. energetyki twierdzą, że wymiana punktu cieplnego i zbilansowanie systemu pomaga zaoszczędzić ponad 15 proc. energii. W przypadku wymiany całego systemu grzewczego, dokłada się również dodatkowych 10 proc. Spółki naszego samorządu już wykonywały takie prace. Zaobserwowaliśmy więc, że mieszkańcy oszczędzali nawet do 40 proc. energii - wyjaśnia.

Ogólna suma kosztów będzie zależała od liczby zarejestrowanych bloków. Od 2017 r. działa założony przez samorząd Fundusz Wsparcia Bloków Wielomieszkaniowych, z którego pochodzą pieniądze, przeznaczone na projekt. - Już zauważyliśmy, że każdego roku zainteresowanie mieszkańców renowacją wzrasta, zwiększają się zatem sumy, jakie na to przeznaczamy. W związku z tym, że samorząd wydzielał mniej pieniędzy na rekompensatę renowacji, bloków, które już dołączyły do projektu małej renowacji nie jest dużo - tylko kilkanaście. Sądzimy jednak, że zmiany zwiększą zainteresowanie - podsumowuje zastępca dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.