Religijne szlaki turystyczne jako promocja Litwy i regionu

Promocja nieznanych dotąd religijnych szlaków turystycznych łączących Polskę i Litwę oraz upowszechnianie idei Bożego Miłosierdzia było przedmiotem konferencji zorganizowanej w litewskim Sejmie.

Pomysłodawczyni i organizatorka konferencji posłanka na Sejm RL Rita Tamašunienė powiedziała, że szlaki pielgrzymkowe mogą odegrać bardzo ważną rolę w życiu każdego kraju. - Chodzi o relacje dobrosąsiedzkie, dzięki którym się poznajemy i zbliżamy. Z Polską i Litwą posiadamy wspólne dziedzictwo historyczne – powiedziała posłanka.

Rita Tamašunienė / J. Stacevičius/LRT

Dodała, że polsko-litewski szlak Camino Misericordia jest również promocją regionu. – W Europie jest znana trasa pielgrzymkowa Camino de Santiago, natomiast turyści w mniejszym stopniu znają Wilno czy szlak Miłosierdzia Bożego, który jest związany ze św. Faustyną – wytłumaczyła organizatorka konferencji.

Podkreśliła, że często celem podróży o charakterze religijnym są miejsca święte albo obiekty dziedzictwa sakralnego, kościoły czy świątynie, kapliczki. – Dlatego promowanie takich szlaków leży w gestii rozwoju turystyki. Szlaki pielgrzymkowe są jej częścią składową, przynoszą zyski dla państwa. Zainteresowanie tego typu turystyką powinno mieć miejsce – powiedziała Tamašunienė.

- Na pewno każdy pielgrzym musi gdzieś nocować, chce skosztować kuchni regionalnej tego państwa oraz nabyć upominki. Jest to ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy umieją dostosować się i na szlakach pielgrzymkowych świadczą różne usługi niezbędne pielgrzymom – dodała organizatorka konferencji.

W promocję Szlaku Miłosierdzia włączą się różne instytucje Litwy i Polski. - Rozpoczęliśmy od Sejmu. Żywimy nadzieję, że zostanie ona otwarta w różnych instytucjach Polski. Jako przewodnicząca grupy bilateralnej chciałabym, aby została ona otwarta w Senacie lub Sejmie RP. Będzie również podróżowała po muzeach, może parafiach. Mam nadzieję, że będzie też zachętą, by wybrać się w podróż samemu lub z grupą – powiedziała posłanka na Sejm RL Rita Tamašunienė.

Współorganizatorem konferencji był Instytut Polski w Wilnie. - Jak wiadomo, Polskę i Litwę łączą nie tylko dobre relacje, sąsiedztwo, wspólna historia, wspólne dziedzictwo kultury, ale też religia. Szlakami pielgrzymkowymi, łączącymi Litwę i Polskę, ciągle wędrują ludzie i w jedną, i w drugą stronę. Mimo to ośmielę się twierdzić, że jest jeszcze wiele możliwości do rozwoju pielgrzymowania, włączając nowe obiekty pielgrzymkowe i wiele nieodkrytych jeszcze przez pielgrzymów miejsc świętych – powiedziała Małgorzata Stefanowicz-Pecela, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.

W Sejmowym Centrum dla Zwiedzających otwarto też wystawę „Camino Misericordia – Szlak Bożego Miłosierdzia”, prezentującą nowy szlak pielgrzymkowy. Inicjatorem powstania tej wystawy był ks. Mariusz Marszałek.

- Po wielkim sukcesie wystawy „Wilno - Betlejem Bożego Miłosierdzia” stwierdziliśmy, że ważne jest przygotowanie wystawy, która by łączyła poszczególne miejsca związane z kultem Bożego Miłosierdzia. Stąd narodziła się idea Camino Misericordia, czyli drogi Szlaku Miłosierdzia łączącego Kraków i Wilno. Nie w linii prostej, ale poprzez punkty które są związane z historią, życiem, działalnością Siostry Faustyny Kowalskiej, błogosławionego księdza Michała Sopoćki czy też związanej z Wileńszczyzną służebnicy Bożej Heleny Majewskiej – powiedział ks. Mariusz Marszałek.

Poinformował, że na drodze Miłosierdzia Bożego od Krakowa do Wilna poprzez Częstochowę znalazły się Głogów, Świnice Warckie, Łódź, Warszawa, Białystok.

- Dojeżdżamy do Wilna i również zahaczamy o okolice Wilna, czyli widzimy między innymi Czarny Bór. Ale oczywiście jest tutaj Mejszagoła i również jest Myślibórz – wyjaśnił autor wystawy.

Krzyże / Pranešimo autorių nuotr.

Kuratorka wystawy Monika Urbanowicz wskazała, że zaletą wystawy jest mobilność i trójjęzyczność.

- Przede wszystkim to służy promocji tych miejsc i zaszczepienia idei Bożego Miłosierdzia. Dzięki temu, że jest ona mobilna, możemy pokazać ją w wielu miejscach i dotrzeć do dużego grona ludzi. – zauważyła Urbanowicz.

- Teksty, które się znalazły na planszach to są celowo i bardzo szczegółowo dobrane teksty z dzienniczka Siostry Faustyny, z dzienników księdza Sopoćki, czy w ogóle wspomnień lub jakiś innych ważnych wydarzeń które potwierdzają, że to miejsce nie jest przypadkowe i ono jest naznaczone nie tylko obecnością apostołów Miłosierdzia, ale również pewnym charyzmatem, z którego właśnie bije to źródło Miłosierdzia i którym możemy się zaszczepiać – poinformowała kuratorka wystawy.

Monika Urbanowicz oraz ks. Mariusz Marszałek stwierdzili, że najważniejszym przesłaniem tej wystawy jest „Wyruszmy na Szlak Bożego Miłosierdzia”.

Wystawa powstała z inicjatywy Sekretariatu Bożego Miłosierdzia z Częstochowy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska oraz Muzeum ks. Obrembskiego w Mejszagole. Składa się z 14 plansz, które za pomocą zdjęć i opisów w językach polskim, litewskim i angielskim przybliżają szlak Bożego Miłosierdzia

Do 7 października wystawę można oglądać w Sejmowym Centrum dla Zwiedzających, które mieści się przy alei Giedymina, naprzeciwko Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa. Następnie powędruje do miast i miasteczek Wileńszczyzny. Według ks. Marszałka, trwają rozmowy, by jeszcze w tym roku pokazać ją też w Sejmie RP.