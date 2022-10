Spotkanie premierów Polski i Litwy w Warszawie

Jutro, 4 października 2022 r. premier Mateusz Morawiecki wspólnie z premier Litwy Ingridą Šimonytė weźmie udział w konferencji Warsaw Security Forum - panel „Europe at War: Discussing Central and Eastern European Support for Ukraine”. Podczas wydarzenia planowane jest także spotkanie liderów Polski i Litwy.

Warsaw Security Forum – dialog w zakresie polityki i obronności



Wydarzenie organizowane jest od 2014 r. Służy wymianie poglądów w gronie przedstawicieli rządów, instytucji międzynarodowych, przemysłu, think-tanków oraz ekspertów w zakresie polityki i obronności. Podczas dorocznych spotkań paneliści skupiają się na kluczowych wyzwaniach stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim, Unią Europejską i krajami partnerskimi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej.

Spośród wielu poruszanych tematów uczestnicy Forum w sposób szczególny koncentrują się na kwestiach bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i cybernetycznego.

Premierzy Ingrida Šimonytė i Mateusz Morawiecki w Wilnie, 2022 r. / Laima Penek/LRVS

Sytuacja na Ukrainie tematem spotkania premiera Polski i Litwy



Udział w forum będzie również okazją do spotkania premierów Polski i Litwy. Szefowie rządów omówią obecną sytuację na Ukrainie i związane z nią wyzwania oraz relacje dwustronne. Ostatnie spotkanie premierów miało miejsce w połowie września tego roku podczas polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych.

Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne oraz wojna na Ukrainie to kluczowe tematy, które zostały poruszone podczas polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premier Ingridy Šimonytė. Rozmowy były prowadzone także w obszarach: spraw zagranicznych, energii, transportu, spraw wewnętrznych, gospodarczych, finansowych, sprawiedliwości, zdrowia, edukacji, nauki i sportu, zatrudnienia i spraw społecznych oraz kultury i cyfryzacji. Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnej deklaracji z okazji III polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych.

Polsko-litewskie partnerstwo i działania na rzecz Ukrainy

Polska i Litwa od samego początku rosyjskiej agresji wspierają Ukrainę oraz organizują pomoc dla Ukraińców, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Nasze kraje opowiadają się za dalszym wzmocnieniem międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy, w tym unijnego wsparcia finansowego. Popieramy wraz z Litwinami starania, które mają na celu przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej.

Od 2020 roku Polska, Litwa i Ukraina zacieśniły współpracę poprzez utworzenie nowego formatu trójstronnego, tzw. Trójkąta Lubelskiego.