Zachód potępił decyzję Putina. „Pogarda dla świata”

Aneksja przez Rosję części terytorium Ukrainy wywołała stanowczą reakcję zachodnich polityków i ekspertów, którzy podkreślali, że przeprowadzone w ostatnich dniach pseudoreferenda, mające usankcjonować aneksję, stanowiły rażące złamanie prawa międzynarodowego i nie miały nic wspólnego z demokratycznymi procedurami.

USA, Unia Europejska i NATO zapowiedziały, że nigdy nie uznają roszczeń Rosji do tych terenów.

- Stanowczo odrzucamy i jednoznacznie potępiamy bezprawną aneksję przez Rosję obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego - oświadczyli we wspólnej deklaracji przywódcy 27 państw Unii Europejskiej.

- Rosja łamie prawo międzynarodowe, depcze Kartę Narodów Zjednoczonych i pokazuje swoją pogardę dla pokojowych narodów na całym świecie - napisał z kolei w swoim oświadczeniu prezydent USA Joe Biden.

Zarzuty wobec USA

- Podjęliśmy decyzję o włączeniu Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego do Federacji Rosyjskiej; jestem przekonany, że Zgromadzenie Federalne (połączone izby parlamentu: Duma Państwowa i Rada Federacji – red.) poprze to postanowienie - ogłosił Władimir Putin w propagandowym wystąpieniu wygłoszonym na Kremlu.

- Główny punktem przemówienia Putinw były tradycyjne tezy, że za wszystko, co złe, odpowiada Zachód, a w szczególności USA - zauważa w rozmowie z EURACTIV.pl Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Jej zdaniem „to bardzo znamienne, że zamiast mówić co się wydarzyło w odniesieniu do przyłączenia nowych terytoriów Putin 70 proc. swojego wystąpienia poświęcił USA i temu co Zachód czyni złego na świecie albo uczynił w historii”.

W przemówieniu Putin poruszył takie kwestie, jak użycie przez USA broni atomowej jako precedensu w historii świata, mówił o amerykańskich działaniach antydemokratycznych, imperialistycznych, kolonialnych i straszeniu całego świata wojną hybrydową z Rosją.

Oskarżył USA o wybuchy w Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Dodał, że Stany Zjednoczone „trzymają na pasku państwa europejskie”, które współpracując z Waszyngtonem zdradzają swoje interesy.

- Niektóre fragmenty tego wystąpienia Kreml może wykorzystać w swojej retoryce wobec państw tzw. globalnego południa, gdzie te tendencje antyamerykańskie czy antyeuropejskie można zastosować w odniesieniu do kryzysu żywnościowego i energetycznego - podkreśla ekspertka.

- Przyłączenie nowych terenów (do Federacji Rosyjskiej – red.) to prawo, które wynika z wspólnej przeszłości (Ukrainy i Rosji – red.) - ocenił Putin.

W odniesieniu do nowych przyłączonych terytoriów nawiązał do historii i wezwał do przewrócenia historycznej jedności między Rosją i Ukrainą.

Putin przemilczał temat broni atomowej



Przed przemówieniem Putina wiele mówiło się o broni atomowej i spodziewano się groźby jej użycia przez Rosję. Rosyjski przywódca właściwie nie wspomniał jednak o broni masowego rażenia.

Powiedział jedynie, że Rosja użyje „wszelkich dostępnych środków”, by bronić swojego terytorium, wraz z przyłączonymi teraz ukraińskimi obwodami: donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim.

- To wystąpienie miało uspokoić Rosjan, którzy są już przerażeni częściową mobilizacją – tym, że teraz będą wysyłani na front i że Władimir Putin będzie dążył do eskalacji konfliktu - mówi Agnieszka Legucka.

Rosyjski przywódca wydał wczoraj (29 września) wieczorem dekrety uznające obwody chersoński i zaporoski za „suwerenne i niepodległe państwa”. Decyzję prezydenta musi jeszcze zatwierdzić rosyjski parlament, a następnie oba te obwody, podobnie jak obwody doniecki i ługański, zostaną anektowane.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.