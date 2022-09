W Polsce otwarto gazociąg Baltic Pipe

To wielki dzień. Wielki dzień dla Polski, dla Danii, Norwegii, dla całej Unii Europejskiej, wielki dzień dla naszej części Europy, dla budowania bezpieczeństwa, spokoju i wzmacniania naszej suwerenności – powiedział dzisiaj prezydent RP Andrzej Duda podczas otwarcia gazociągu Baltic Pipe.

Uruchomienie transportu gazu planowane jest na 1 października 2022 r.Symbolicznego odkręcenia zaworu na gazociągu dokonali prezydent Andrzej Duda, premier Danii Mette Frederiksen i premier RP Mateusz Morawiecki.

Jak mówił Duda, inwestycja ta pozwoli na dywersyfikację dostaw gazu do Polski, wzmocnieni suwerenność naszego kraju i uniezależnieni nas od dostaw z Rosji. – Gazociąg Baltic Pipe był przez dziesięciolecia wielkim polskim marzeniem – podkreślił.

Andrzej Duda przypomniał, że kilka dni temu otwarto kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. – Jeżeli pomyślę, że teraz mamy kolejny istotny krok w kierunku wzmacniania suwerenności naszego kraju, to muszę powiedzieć, że patrzę z wielką dumą na naszą ojczyznę i ogromnie dziękuję wszystkim tym, którzy tak wiele serca, stresu i swojej pracy […] włożyli w to, by ta inwestycja była możliwa – powiedział Prezydent i szczególne podziękowania skierował do Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Pana Piotra Naimskiego.

Projekt „Baltic Pipe” zakłada stworzenie systemu gazociągów łączących Norwegię, Danię i Polskę, którego zadaniem jest – poprzez dostarczanie gazu ziemnego ze złóż norweskich do Danii i Polski (a także do użytkowników końcowych w krajach Europy Środkowo–Wschodniej) – uniezależnienie tych krajów od dostaw surowca z Rosji. Realizowany jest on w ścisłej współpracy polskiego operatora systemu przesyłowego gazu GAZ–SYSTEM i duńskiego operatora systemu przesyłowego gazu i energii Energinet.

5 kwietnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, a 18 marca 2019 r. ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim. Pierwsze elementy gazociągu ułożono na dnie Morza Bałtyckiego 27 czerwca 2021 r.