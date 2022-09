Rosja: Ponad 1,2 tys. zatrzymanych podczas protestów przeciw mobilizacji

Po tym jak rano Władimir Putin ogłosił w Rosji częściową mobilizację, wieczorem w wielu miastach doszło do ulicznych protestów. Poza Moskwą i Petersburgiem nie były one liczne, ale i tak doszło do wielu zatrzymań wśród manifestantów.

Jak podaje monitorująca obywatelskie protesty w Rosji strona OWD-Info doszło do spontanicznych manifestacji w co najmniej 38 miastach. Pierwsze zaczęły się protesty na Dalekim Wschodzie, a potem także europejskiej części Rosji.

W wielu miastach były to niewielkie manifestacje z udziałem kilkudziesięciu osób, ale w Moskwie czy Petersburgu na ulice wyszło dużo więcej ludzi. Tam też policja oraz oddziały OMON-u dokonały największej liczby zatrzymań.

W Moskwie według danych OWD-Info zatrzymano co najmniej 394 osoby, a w Petersburgu – 376. W sumie w całej Rosji miało zostać zatrzymanych 1251 osób. W Moskwie i Petersburgu, a także w Jekaterynburgu służby były najbardziej brutalne, a manifestanci byli m.in. bici.

Protest przeciw mobilizacji / Fot. Stopklatka

Doniesienia o ciężko pobitych manifestantach

W Moskwie ponadto – o czym donosi niezależny portal Meduza – co najmniej dwie osoby miały stracić przytomność i zostać wyniesione z tłumu przez funkcjonariuszy OMON-u. W Petersburgu natomiast kilkuosobowej grupie protestujących policjanci kazali klęczeć pod ścianą.

Z kolei w Kaliningradzie protest miał formę happeningu polegającego na grupowym tańcu na głównym miejskim placu. Mimo to policja również dokonywała zatrzymać uczestników manifestacji.

Zatrzymywani mieli być nie tylko protestujący, ale także próbujący relacjonować manifestacje dziennikarze. Brak dotąd szacunków ile łącznie osób mogło wziąć udział w protestach przeciw ogłoszonej przez Władimira Putina „częściowej mobilizacji”, która ma dać rosyjskiej armii 300 tys. nowych żołnierzy.

