Šimonytė: Ustawa o mniejszościach narodowych prawdopodobnie podczas jesiennej sesji

W najbliższy piątek w Wilnie odbędą się konsultacje rządów Litwy i Polski, które, w opinii premier Ingridy Šimonytė, są piękną tradycją. - Poruszone zostaną zarówno tematy dotyczące bezpieczeństwa, jak i oświaty - w wywiadzie dla LRT.lt mówi szefowa rządu.

W piątek rozpoczynają się konsultacje rządów Polski i Litwy. Czego będą dotyczyły?

To będzie już trzecie posiedzenie w takim formacie, kiedy spotykamy się w Wilnie lub Warszawie. Zwykle rozmawiamy dosłownie o wszystkim. Dyskusje zależą od tego, ministrowie jakich resortów biorą udział w spotkaniu. Nie wszyscy są w stanie do nas dołączyć. W piątek przyjeżdża większość gabinetu rządowego RP. Na pewno więc ministrowie oświaty omówią problemy edukacji, a obrony narodowej - wojskowości. Sama z kolei z Mateuszem Morawieckim będę rozmawiała na bardzo wiele tematów: od pomocy Ukrainie do aspektów stricte dwustronnych, takich, jak projekty energetyczne. Później odbędzie się wspólne posiedzenie rządów, podczas którego wszyscy zebrani podzielą się wynikami rozmów.

Uważam, że jest to świetny roboczy format negocjacji. Zawartość dyskusji będzie zależała od tego, jakie tematy znajdą się w agendzie informacyjnej. Teraz jest nią oczywiście wojna w Ukrainie, ale też sytuacja na rynku energetycznym. Dlatego właśnie wymienione tematy będą stanowiły większą część piątkowych rozmów.

Jak ogólnie można ocenić wizytę premiera Morawieckiego na Litwie?

Dla mnie osobiście jest to miła tradycja. Jest takie powiedzenie, że pierwszy raz jest zbiegiem okoliczności, drugi tendencją, a trzeci tradycją. Kierowany przeze mnie rząd takie spotkanie organizuje już po raz drugi, ale ogólnie podobne wizyty zainicjował gabinet ministrów kierowany przez Sauliusa Skvernelisa. Uważam, że będziemy je powtarzali, ponieważ tematów, które byłyby aktualne dla obu krajów i wspólnych projektów jest bardzo wiele. Nasza współpraca, również w kontekście pomocy Ukrainie, jest bardzo bliska i mamy w związku z tym dużo pracy. Przyznaję, że spotykamy się bardzo często, ale oddzielne wizyty mają swoją wartość.

Ingrida Šimonytė / Fot. D. Umbrasas/LRT

Od wielu lat mniejszość polska na Litwie domaga się Ustawy o mniejszościach narodowych. Czy w trakcie bieżącej kadencji zostanie przyjęta?

Sądzę, że powrócimy do szerszych dyskusji na ten temat. Prawdopodobnie w następnym roku, gdy będzie omawiana sama ustawa lub dotyczące jej rozporządzenia. Wiem, że trwają prace nad projektem, ale nie mam informacji, kiedy dokument zostanie przedstawiony Sejmowi. Możliwe, że stanie się to podczas wiosennej sesji parlamentarnej w następnym roku lub nawet jesienią, czyli za rok.

Jak Pani ocenia sytuację dotyczącą oświaty w rejonie trockim? W końcu, na temat reorganizacji szkół w Połukniu czy Starych Trokach dyskutowano na szczeblu dyplomatycznym, czyli w formie konsultacji resortów spraw zagranicznych Polski i Litwy. Zacznijmy od tego, dlaczego właśnie one?

Mamy taką niezbyt miłą tradycję, że sytuacja w każdej oddzielnej instytucji staje się praktycznie od razu tematem spraw zagranicznych. Moim zdaniem, tak nie powinno być. Teraz mamy do czynienia ze sprawą wyłącznie oświaty oraz dostępu do dobrego wykształcenia. Czasami podobne tematy wyciąga się z szuflady jako część geopolityki. Uważam, że nie było takiej potrzeby, ponieważ cele rządów Polski i Litwy są tożsame - chcemy, aby dzieci mogły uzyskać jak najlepszy poziom nauczania. W końcu rozporządzenia, dotyczące sieci szkół przewidują wyjątki dla placówek mniejszości narodowych. Warto zaznaczyć, że omówiliśmy je wcześniej z rządem RP na zasadzie parytetu.

Ingrida Šimonytė / Fot. D. Umbrasas/LRT

Czasami jednak ludzie po prostu nie chcą zmian i tworzą z tego problem, który wygląda zupełnie inaczej niż jest w rzeczywistości. Osobiście uważam, że nie tylko polskie, ale również litewskie małe szkoły potrzebują dodatkowego wzmocnienia w stronę dobrej jakości. Zauważmy, że wyniki małych placówek nie zawsze cieszą, więc musimy zapewnić odpowiednią liczbę pedagogów, aby ci mogli dobrze kształcić. Dołączenie do większych placówek nie jest najgorszym rozwiązaniem, kiedy istnieje chęć utrzymania szkoły w konkretnej lokalizacji i w tym samym czasie sprawienia, aby była częścią większej wspólnoty. Taka propozycja od początku jednak spotkała się z dużym oporem społeczności. Cieszę się zatem, że samorząd podjął optymalną decyzję. Wiem, że są niezadowolone osoby. Szkoda, że musimy o tym dyskutować z ministrami czy premierami. To nie musiałoby tak wyglądać.

Czy nie jest to jednak pospieszna decyzja?

To decyzja, którą musiał podjąć samorząd. To właśnie on jest odpowiedzialny za sieć szkół, a więc najlepiej wie, czego potrzebuje społeczność. Rozporządzenia dotyczące sieci szkół były omawiane przez bardzo długi okres, dyskutowano też na temat wyjątków. Główna odpowiedzialność została przełożona na samorządy. Tym niemniej, w wymienionej sytuacji decyzję samorządu starano się zmienić rękoma rządu. Tak, rząd może ingerować w sprawy samorządu, jeżeli ten łamie prawo, ale skoro tak się nie dzieje, to może spokojnie przyjmować odpowiednie decyzje. W związku z tym odbyły się dodatkowe dyskusje, które sprawiły, że samorząd modyfikował decyzje i uważam, że nie jest to zła opcja.