Za tydzień odbędzie się pogrzeb Elżbiety II. Kto przyjedzie do Londynu?

Setki obecnych i byłych przywódców oraz monarchów z całego świata będzie uczestniczyć w pogrzebie brytyjskiej królowej Elżbiety II.

Monarchini zmarła w czwartek (8 września), a w sobotę (10 września) Pałac Buckingham poinformował, że jej pogrzeb odbędzie się 19 września w południe polskiego czasu.

Swój udział w londyńskich uroczystościach potwierdzili już m.in. prezydenci USA Joe Biden i Korei Południowej Jun Suk-yeol, szefowa KE Ursula von der Leyen i premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern. Polskę reprezentować będzie para prezydencka. Nieobecnym będzie natomiast prezydent Rosji Władimir Putin.

Elżbieta II była najstarszym i najdłużej panującym brytyjskim monarchą w historii – zasiadała na tronie przez ponad 70 lat. W tym czasie spotkała się m.in. z 16 premierami Wielkiej Brytanii i 14 prezydentami USA. Dlatego też mówi się o wielkim wydarzeniu dyplomatycznym, pogrzebie jakiego jeszcze nie było, a nawet – o największej tego typu operacji w historii ludzkości.

Natomiast były dyplomata Tomasz Orłowski przewiduje, że będą to wyjątkowe uroczystości, jednak w mniejszej skali. Przyznał jedynie, że Wielka Brytania prawdopodobnie nie znała dotychczas “takiej wielkości ceremonii pogrzebowej”. - Dzisiaj, jeśli można porównywać do wielkości pogrzebu z taką liczbą zagranicznych państw, to do pogrzebu Jana Pawła II, czy japońskiego cesarza Hirohito - ocenił w sobotę na antenie Polsat News.

Kto przyjedzie do Londynu?



Prezydent USA Joe Biden zadeklarował swoją obecność na uroczystościach pogrzebowych w Londynie w piątek (9 września), kiedy nie wiadomo było kiedy się one odbędą. “Nie wiem jeszcze, jakie są szczegóły, ale pojadę”, zapewnił amerykański prezydent.

Agencja Kyodo podała, że cesarz Japonii Naruhito ma przylecieć do Londynu. Według źródeł towarzyszyć będzie mu premier Fumio Kishida oraz jego małżonka, cesarzowa Masako, o ile pozwoli jej na to stan zdrowia. Będzie to pierwsza zagraniczna podróż japońskiego cesarza od czasu wstąpienia na tron w 2019 r.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan również zasygnalizował zamiar wzięcia udziału w uroczystości. W piątek powiedział dziennikarzom, że znał królową i spotkał się z nią dwukrotnie w Pałacu Buckingham. “Jeśli znajdziemy sposobność, chcielibyśmy być obecni na tej ceremonii”, powiedział. Do Londynu prawdopodobnie przyjedzie także prezydent Francji Emmanuel Macron.

Swój udział w ceremonii pogrzebowej potwierdził prezydent Korei Południowej Jun Suk-yeol. Ponadto będą w niej uczestniczyć członkowie europejskich rodzin królewskich z Hiszpanii (najprawdopodobniej przyjedzie król Filip VI), Belgii, Norwegii, Danii, Szwecji i Holandii.

