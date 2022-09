Król Karol III w pierwszym orędziu powtórzył obietnicę Elżbiety II

Karol III wygłosił pierwsze orędzie od czasu, gdy został po śmierci swojej matki Elżbiety II nowym królem Wielkiej Brytanii. Nawiązał w nim do przemówienia zmarłej królowej wygłoszonego w 1947 r.

Nowy brytyjski król wygłosił około 10-minutowe orędzie tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa upamiętniającego zmarłą wczoraj (8 września) Elżbietę II, które zgromadziło w katedrze św. Pawła w Londynie około 2 tys. osób, w tym premier Liz Truss czy burmistrza Londynu Sadiqa Khana.

Karol III nie wystąpił jednak w samej katedrze, ale telewizja BBC wyemitowała jego wcześniej nagrane wystąpienie. Nowy król w swoim pierwszym orędziu jako monarcha oddał przede wszystkim hołd zmarłej królowej.

- Przemawiam dziś do was z uczuciami głębokiego smutku. Przez całe swoje życie Jej Wysokość Królowa, moja ukochana matka, była inspiracją i przykładem dla mnie i dla całej mojej rodziny. Jesteśmy jej winni najgłębiej płynący z serca dług, jaki każda rodzina może mieć wobec swojej matki, za jej miłość, czułość, wskazówki i przykład – mówił Karol III.

Podkreślił też mówiąc o Elżbiecie II, że „jej oddanie i poświęcenie jako suwerena nigdy nie osłabło, przez czasy zmian i postępu, przez czasy radości i świętowania, a także przez czasy smutku i straty”.

Odnowiona obietnica matki



Karol III nawiązał także do przemówienia jakie jego matka wygłosił w 1947 r. jeszcze jako 21-letnia księżniczka, na niecałe pięć lat przed objęciem tronu. Młoda Elżbieta II przyrzekła wówczas, że „poświęci swoje życie – bez względna na to czy będzie ono krótkie, czy długie – służbie narodowi brytyjskiemu”. Karol III także powtórzył tamto zobowiązanie.

- To było coś więcej niż obietnica. Było to głębokie osobiste zobowiązanie, które zdefiniowało całe jej życie. W jej życiu, które było służbą, widzieliśmy tę trwałą miłość do tradycji wraz z tym nieustraszonym zaakceptowaniem postępu, który czyni nas wielkimi jako narody. Uczucie, podziw i szacunek, które wzbudzała, stały się znakiem rozpoznawczym jej rządów. Składam hołd pamięci mojej matki i honoruję jej życie w służbie. Wiem, że jej śmierć przynosi wielki smutek tak wielu z was. I dzielę z wami wszystkimi to poczucie straty ponad miarę – mówił nowy brytyjski król.

Wspomniał także swoją najbliższą rodzinę, a przede wszystkim nową królową-małżonkę Camillę, a także następcę tronu i najstarszego syna Williama, któremu nadał tytuł księcia Walii, jaki Karol III nosił przez ponad 50 lat, gdy sam był następcą tronu. Tytuł księżnej Walii nadał zaś żonie swojego syna – Catherine.

Podziękowania za kondolencje z całego świata



Nowy brytyjski król podkreślił jednak, że taką samą miłością darzy swojego młodszego syna Harry’ego, a także jego żonę Meghan. Harry i Meghan, skonfliktowani ostatnio z resztą rodziny, zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej.

Karol III podziękował także przywódcom i mieszkańcom innych krajów, którzy wyrażali swój żal z powodu śmierci Elżbiety II oraz przesyłali kondolencje. - Za nieco ponad tydzień zbierzemy się jako naród, jako Wspólnota Narodów i faktycznie globalna społeczność, aby złożyć moją ukochaną matkę w pokoju. W naszym smutku, pamiętajmy i czerpmy siłę ze światła jej przykładu. W imieniu całej mojej rodziny mogę tylko zaoferować najszczersze i serdeczne podziękowania za kondolencje i wsparcie. Znaczą one dla mnie więcej, niż mogę kiedykolwiek wyrazić – podkreślił.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.