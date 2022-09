Dyplomatyczny ping-pong. Ciąg dalszy sprawy polskiej szkoły w Połukniu

Ważą się losu Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Interweniuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, litewski MSZ powołuje się na niezależność i decyzyjność Samorządu Rejonu Trockiego.

Jak już informowaliśmy wcześniej, tydzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego Rada Samorządu Rejonu Trockiego poinformowała, że nie zgadza się na łączenie klas XI i XII w polskim i litewskim gimnazjum. Chodzi o niewystarczającą liczbę uczniów: sześcioro uczniów w XI i czworo w XII klasie. Wcześniej Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu wydało zgodę na stworzenie takich klas, potwierdzając ogólny plan nauczania średniego, który polega na tym, że uczniowie ostatnich klas polskiej placówki oświatowej oraz obok istniejącej szkoły litewskiej Medeinos, w której również do pełnego kompletu brakowało jednej osoby, będą wspólnie chodziły na niektóre lekcje, ale nadal pozostaną uczniami swoich placówek.

Mokykla / D. Umbraso/LRT

- Szkoła Medeinos w jakiś cudowny sposób znalazła brakującego ucznia i teraz kategorycznie nie zgadza się na wspólne nauczanie z naszą szkołą. Władze Samorządu Rejonu Trockiego z zawziętością dążą do likwidacji naszych priorytetów, są bardziej lojalne dla wspólnoty szkoły litewskiej w Połukniu – mówi dyrektorka Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu Renata Krasowska.

We wtorek, 6 września, w sprawie Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu odbędzie się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Trockiego.

Polski MSZ: sprawa zostanie rozwiązana zgodnie z dobrem polskich uczniów

2 września minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau napisał na Twitterze, że Gabrielius Landsbergis na jego wniosek podjął interwencję u mera rejonu trockiego i zapewnił, że sprawa zostanie rozwiązana zgodnie z dobrem polskich uczniów.

Odbyłem dziś trzykrotnie rozmowę z Ministrem @GLandsbergis w sprawie polskiego Gimnazjum w Połukniu. Minister SZ Litwy podjął na mój wniosek interwencję u mera rejonu trockiego i zapewnił mnie, że sprawa zostanie rozwiązana zgodnie z dobrem polskich uczniów. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) September 1, 2022

- To była prosta, szczera i rzetelna rozmowa między ministrami spraw zagranicznych. To norma w relacjach polsko-litewskich również w sprawach, w których mamy problemy – w rozmowie z LRT.lt powiedział rzecznik MSZ PR Łukaz Jasina. Wyraził nadzieję, że władze rejonu trockiego przychylnie odniosą się do tej kwestii.

- Liczymy, że władze rejonu trockiego będą rozumiały, że należy załatwić tak, aby polskie dzieci miały się dobrze i aby równie dobrze miały się stosunki polsko-litewskie. Liczymy, że więcej nie będziemy musieli się w to angażować po 6 września. Była to rozmowa nie obciążona żadnym problemami, żadnymi lękami, po prostu dążąca do rozwiązania tej sytuacji w Połukniu. Mamy nadzieję też, że ta sytuacja może mieć większe zastosowanie i ten przykład w przyszłości będzie sprzyjał uniknięciu podobnych sytuacji w innych miejscach na Litwie – zaznaczył Jasina.

Zbigniew Rau i Gabrielius Landsbergis / MSZ RP

- Najważniejszym celem polskiego państwa i MSZ jest dbanie o Polskę, o Polaków, również tych mieszkających poza granicami, zwłaszcza obywatelami innych państw, mających prawa, zagwarantowane w traktatach dwustronnych. Takim prawem dla Polaków na Litwie jest prawo do szkolnictwa w języku polskim. Niezwykle ważne dla nas wszystkich są kwestie związane ze stosunkami polsko-litewskimi. Jesteśmy w tej chwili dobrymi przyjaciółmi, jesteśmy sojusznikami. Wspólnie przeciwstawialiśmy się łukaszenkowskiej agresji na granicy, wspólnie teraz stoimy w obliczu konfliktu na wschodzie i pomagamy Ukrainie. Polska dba o litewskie bezpieczeństwo. Rzeczą niezwykle ważną jest to, aby tej współpracy nie przeszkadzały konflikty, które mogą zostać wykorzystane przez naszych przeciwników – podkreślił rzecznik polskiego MSZ.

Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na pytanie naszej redakcji o to, czego konkretnie dotyczyły rozmowy ministrów przesłało lakoniczną odpowiedź:

- Minister Landsbergis jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. W ubiegłym tygodniu ministrowie wymienili poglądy i informacje na temat sytuacji w Gimnazjum im. Komołowskiego w Połukniu. Tak jak poprzednio, sprawą zajmuje się Samorząd Rejonu Trockiego – przekazała rzeczniczka resortu Paulina Levickytė.

Z kolei rzeczniczka Samorządu Rejonu Trockiego Agata Beliak poinformowała naszą redakcję, że w sprawie placówki oświatowej w Połukniu władze samorządu kontaktowały się wyłącznie z Ministerstwem Oświaty, Nauki i Sportu.

Wieczorem dyrektorka polskiego gimnazjum przekazała, że żadnej reakcji ze strony władz rejonu na razie nie było.

- Ciągle czekałam, że po interwencji ministrów, ktoś z administracji samorządu do mnie zadzwoni. Niestety, nie było żadnej reakcji. Jedyna aktualna propozycja ze strony władz rejonu trockiego – uczniowie klas XI i XII naszej szkoły mają być połączeni ze szkołą litewską, przy czym uczniom ma być pięć razy w tygodniu zapewniona nauka języka polskiego – powiedziała Krasowska.