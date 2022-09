Były szef litewskiego wywiadu: w bliskiej przyszłości Polska będzie potęgą militarną

Niedługo polska armia będzie większa od niemieckiej – w wywiadzie dla portalu LRT.lt mówi Gediminas Grina, emerytowany pułkownik, szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwa (VSD) w latach 2010-2015.

- Kraje, które zawsze traktowały Rosję poważnie, to państwa skandynawskie, bałtyckie, Polska, Rumunia, Wielka Brytania. Czasem żartowaliśmy sobie, że to jest prawdziwe NATO. Sytuacja w Ukrainie jest tego bezpośrednim potwierdzeniem. Ci, którzy wiedzieli jaka jest Rosja, nie byli zaskoczeni. Ci, którzy sądzili inaczej, teraz są zdumieni – tłumaczy Grina.

Zaznacza, że obecnie Europa Zachodnia znajduje się w fazie spadkowej, natomiast Europa Wschodnia i takie kraje, jak Polska, Rumunia, pod wieloma względami są na pozycji rosnącej.

- Weźmy na przykład migrację w 2015 roku. Niemcy borykały się z problemem na rynku pracy, były obciążone socjalnie. Wielu ludzi trzeba było nakarmić, zaopiekować się nimi, ubrać, zakwaterować i tak dalej. Czy napływ migracji spowodowała Rosja? To dyskusyjne pytanie – wskazuje pułkownik.

Wojsko Polskie / AP

Grina pozytywnie ocenia działania Polski. – Proszę spojrzeć na polską gospodarkę, na wzmocnienie polskich sił militarnych. Kiedy widzę, ile Polska kupuje, jeśli chodzi o broń... Już niedługo polska armia będzie większa od niemieckiej, jeśli nie większa. Mówi się, że jest to nowa siła rodząca się w Europie. Teraz nie wystarczy mieć taką potęgę gospodarczą jak Niemcy – uważa pułkownik.

Na pytanie dziennikarki o brak demokracji w Polsce Grina zaprzecza. - Mam wielu znajomych Litwinów, którzy mieszkają w Polsce. Kiedyś zapytałem ich o prasę. Odpowiedzieli: „nie masz pojęcia, ile jest w Polsce prasy, od czerwonej do, powiedzmy, fioletowej”. Mówienie, że w Polsce nie ma demokracji... Inną rzeczą, którą należy zrozumieć jest to, że Polska jest bardzo konserwatywnym, katolickim krajem – tłumaczy oraz dodaje, że Bruksela, która chciałaby zmienić Polskę, popełnia duży błąd.

- Nie zmienią Polski, nikt nie zmienił Polski od tysiąca lat, zawsze tak było. Taka jest mentalność tego kraju, a my jesteśmy z nimi od 500 lat. Ośmieliłbym się wątpić, czy jest powód, by obwiniać za to Polskę. Tu jest więcej lokalnych bitew politycznych, bo w tym roku są wybory – zaznacza.