„Wspólny Kwiatek dla Hospicjum” – zamiast kwiatów na 1 września, datek na rzecz wileńskiego hospicjum

Hospicjum im. bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie apeluje do wspólnot szkolnych na Litwie, aby włączyły się do projektu „Wspólny Kwiatek dla Hospicjum” i zamiast kwiatów złożyły ofiarę na rzecz hospicjum.

W ubiegłym roku do akcji „Wspólny kwiatek dla Hospicjum" dołączyło ponad 30 szkół z Wilna i rejonów.

Rzecznik hospicjum Łukasz Kamiński twierdzi, że wynik ubiegłorocznej akcji przerósł wszystkie oczekiwania placówki.

- Pomysł na akcję „Wspólny Kwiatek dla Hospicjum” zrodził się rok temu wspólnie ze społecznością szkolną, która chciała nas wesprzeć. Nauczyciele chętnie się włączyli do tej akcji i zachęcają wychowanków wraz z ich rodzicami. Podczas ubiegłorocznej akcji udało nam się zebrać ponad 36 tys. euro. To pokaźna suma – cieszy się Kamiński.

Hospicjum ma 14 łóżek dla dorosłych i 12 dla dzieci w oddziale stacjonarnym. Domowe hospicjum obejmuje opieką 30 chorych. - Dojeżdżamy nawet do Podbrodzia – mówi rozmówca.

Hospicjum im. bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie / Hospicjum im. bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie

- Miesięczne utrzymanie Hospicjum to ponad 115 tys. euro - 45 tys. przekazuje nam Litewska Kasa Chorych, 70 tys. euro musimy uzyskać sami. Czyli ubiegłoroczna inicjatywa „Wspólny kwiatek dla Hospicjum" pokrył koszty połowy tej sumy. To ogromne wsparcie dla nas – mówi Kamiński.

Wiele placówek oświatowych w tym roku również wesprze hospicjum z okazji początku nowego roku szkolnego.

Zofia Matarewicz, dyrektorka szkoły-przedszkola „Wilia”, mówi, że to bardzo dobra akcja, która uczy społeczeństwo empatii.

- Widzimy jak ważne jest pomaganie w naszych czasach. Wspieramy wszystkie inicjatywy hospicjum. Własnoręcznie zrobiliśmy też palmy, był kiermasz kaziukowy – zawsze stoją u nas puszki na ofiary. Z okazji 1-ego września zamiana kwiatka na te kilka euro ma znacznie większy sens, to oznaka dobroci naszych serc. Współpraca „Wilii” z hospicjum stała się już ładną tradycją – cieszy się Matarewicz.

Dyrektorka Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie Ewelina Sołowjowa zauważa, że rodzice chętnie wspierają hospicjum, ale też nie zapominają o swoich nauczycielach.

Hospicjum im. bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie / R. Dačkus

- Po ubiegłorocznej wrześniowej akcji nasza szkoła przekazała dla Hospicjum 1 700 euro. Rodziny chętnie poparły pomysł również w tym roku. Rodzice z przyjemnością ofiarowali na rzecz hospicjum, ale również obdarzyli nauczycieli kwiatami – uśmiecha się Sołowjowa.

Siostra Lucyna Kwidzińska ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus w Landwarowie, nauczycielka Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu oraz gimnazjum w Trokach twierdzi, że małymi czynami robimy duże cuda.

- Koniecznie przyłączymy się do tego pomysłu również tym razem. Kwiatek może i cieszy oko, ale bardzo krótko. Ta moja mała cegiełka w postaci kwiatka, który przecież też kosztuje, te kilka euro – cegiełka do cegiełki i powstaje piękne dzieło. To ogromny wymiar – po kropelce można zbawić świat i po kropelce można też pomóc, bo nie każdego stać na wielki gest, na wielkie miliony. Najważniejsze są intencje i dobre serce. To oznaka solidarności z tymi chorymi, z tymi, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Dla dzieci jest to ogromna lekcja współczucia i pomocy, a naszym zadaniem jako nauczycieli, jest wspieranie i tłumaczenie podstawowych wartości, uczenie ludzkiej dobroci – tłumaczy Lucyna Kwidzińska.

Hospicjum im. bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie codziennie niesie pomoc osobom chorym i umierającym, dorosłym oraz dzieciom – w wieku od zaledwie kilku miesięcy do ponad 90 lat. Pomoc chorym oraz ich rodzinom jest udzielana nieodpłatnie. Również nieodpłatnie można tu wynająć potrzebny sprzęt medyczny – specjalne krzesła czy łóżka, laski, mobilne toalety dla osób chorych.