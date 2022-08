Čmilytė-Nielsen: data trzeciego etapu liberalizacji energii elektrycznej nie jest przesądzona

Po ogłoszeniu przez premier Ingridę Šimonytė planów przesunięcia ostatniego, trzeciego etapu liberalizacji detalicznego rynku energii elektrycznej o 3-4 lata, przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen mówi, że nie jest to optymalne rozwiązanie oraz wymaga poważnej debaty.

- Nie jest to optymalne rozwiązanie, ale chciałbym usłyszeć propozycję rządu. Oczekuję poważnej dyskusji – powiedziała we środę dla LRT RADIJAS Čmilytė-Nielsen.

We wtorek premier Ingrida Šimonytė w rozmowie z naszą rozgłośnią zasugerowała, że liberalizacja rynku może zostać odroczona o trzy do czterech lat. Dodała, że na wyrównanie cen prądu i gazu w przyszłorocznym budżecie może być potrzebne od pół miliarda do miliarda euro.

Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen / D. Umbrasas/LRT

- Taki projekt jest obecnie przygotowywany przez rząd – oświadczyła premier. Wskazała, że kontrola cen energii będzie kluczowym priorytetem w przyszłorocznym budżecie.

Prawie 400 tysięcy użytkowników trzeciego etapu zużywających do tysiąca kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie musi wybrać niezależnego dostawcę w obecnym systemie do 18 grudnia, a zakończenie liberalizacji rynku zaplanowano na styczeń przyszłego roku.