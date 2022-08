Polski dyplomata: jesteśmy gotowi wpisać Bitwę Warszawską w naszą wspólną historię

Dzisiaj (15 sierpnia) przypada Święto Wojska Polskiego upamiętniające zwycięstwo Polski z sowieckimi siłami w Bitwie Warszawskiej. - Wygrana w tej bitwie pozwoliła Polsce, jak i krajom bałtyckim jeszcze przez 20 lat cieszyć się wolnością - powiedział w wywiadzie dla LRT RADIJAS Andrzej Dudziński, pierwszy radca działu ekonomiczno-politycznego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Święto Wojska Polskiego jest obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Jakie znaczenie miała ta bitwa dla Polski?

Myślę, że nie jest przypadkiem, że Bitwa Warszawska uchodzi za jedną z najważniejszych bitew w historii Europy i świata. Państwo polskie, odrodzone zaledwie dwa lata wcześniej, jest wzrastające. Przecież powstało z ziem trzech zaborów po ponad 123 latach niewoli, a już jest w stanie się obronić przed nawałnicą bolszewicką, która zagraża całej Europie i w zasadzie światu. Wysiłek oręża polskiego jest tutaj absolutnie nie do przecenienia. Wiemy przecież, że w tym czasie ruchy rewolucyjne, obecne choćby na terenie Niemiec i sympatyzujące z ruchem bolszewickim, dążenie armii Trockiego i Lenina do tego, by się z nimi połączyć, zagrażało całej Europie. Zatrzymanie tej nawałnicy idącej na Zachód ma ogromne znaczenie i pozwoliło nam cieszyć się przez te 20 lat okresu międzywojennego niepodległością nam, jak i państwom bałtyckim.

Andrzej Dudziński / Fot. Marian Paluszkiewicz, Kurier Wileński

Bitwa Warszawska miała również ogromne znaczenie w kontekście Litwy, o czym zresztą od wielu lat mówią tacy znani litewscy historycy, jak Alfredas Bumblauskas czy Alvydas Nikžentaitis. Jednak ten dzień w naszym kraju nie jest szczególnie – z wyjątkiem polskiej społeczności – świętowany. Czy są jakieś próby dyskusji, by kiedyś zorganizować polsko-litewskie święto, upamiętniające Bitwę Warszawską?

Musimy mieć świadomość, jak złożone były losy terenów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie po przetoczeniu się Wielkiej Wojny, czyli po 1918 r. Przecież obserwowano aspiracje niepodległościowe wielu państw, które próbują przywrócić swoją niepodległość, zbudować ją na nowo po 1918 r., jak to robiły państwa bałtyckie, jak też do pewnego stopnia Ukraina czy Białoruś. Na tej liście znajduje się również największe państwo przed rozbiorami, czyli Rzeczpospolita Polska. Niestety, w tym czasie mamy również zatarg polsko-litewski. Złożoność tej sytuacji powoduje, że po ponad stu latach od tych wydarzeń jesteśmy gotowi uczciwie rozmawiać na ten temat. Tutaj ogromną rolę gra praca historyków polskich i litewskich, by te tematy podejmować bez emocji. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby takie tematy próbować wpisać w naszą wspólną historię. Być może nam się nie uda wypracować całkiem jednolitego spojrzenia, natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o władze litewskie, czyli również o społeczeństwo historyków, znaczenie Bitwy Warszawskiej i tego, że również ona przyczyniła się do tego, że Litwa pozostała w dwudziestoleciu międzywojennym państwem niepodległym, jest nie do przecenienia.

Czy kontekście wojny w Ukrainie, Bitwa Warszawska może być pewnym symbolem walki, oporu i zwycięstwa nad agresorem ze Wschodu?

Myślę, że tak już się dzieje. To jest sytuacja, w której Ukraina walcząca od blisko pół roku o utrzymanie swojej niepodległości, o zachowanie swojego bytu państwowego. Rzeczywiście, znajduje się w sytuacji podobnej jak Polska w 1920 r. Staje się więc tym przedmurzem dla obrony Europy. Ich walka jest toczona również na rzecz innych państw. Tutaj niezwykle ważne jest wsparcie, jakiego udzielamy Ukrainie jako kraje NATO, jako kraje Unii Europejskiej. To jest m.in. pomoc w przyjmowaniu uchodźców, dostarczaniu broni, sprzętu i amunicji oraz organizowanie szkoleń.

Flaga Polski i samoloty MiG-29 / Fot. AP

Czy Bitwa Warszawska może być może być symbolem przeciwstawienia się agresorowi? Tak, jak najbardziej. Podtrzymywanie świadomości o wydarzeniach historycznych, a także patriotyzmu, wskazywanie na, niestety, powtarzającą się historię, uczenie o tym młodych pokoleń jest niezwykle ważne. To pokazuje, że naród bez historii i tożsamości traci swoją rację bytu. Musimy więc dbać o to, by tę pamięć pielęgnować.

Pozostając przy temacie wojskowym - jak obecnie rozwija się współpraca wojskowa między Warszawą a Wilnem?

Z racji tego, że jesteśmy państwami sąsiednimi oraz członkami tego samego najsilniejszego sojuszu wojskowego, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego, ta współpraca jest niezwykle owocna. To są wspólne ćwiczenia, obecność w strukturach natowskich. Nawet ostatnie spotkanie obu prezydentów, czyli Gitanasa Nausėdy i Andrzeja Dudy na przesmyku suwalskim pokazało, jak ważnym jest ten region pod względem strategicznym. Wiemy, co oddziela od siebie, ale też jest obszarem, które, zarówno, jak Polska, Litwa i Sojusz Północnoatlantycki poprzez swoją wysuniętą obecność eFP, poczuwa szczególną odpowiedzialność do zapewnienia bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Cieszymy się więc z naszej obecności wojskowej i naszej współpracy. Kolejny szczyt Sojuszu, który będzie mieć miejsce w przyszłym roku w Wilnie, jest wymownym przykładem na to, jakie znaczenie ma wschodnia flanka NATO w polityce obronnej Sojuszu. Cieszymy się na możliwość spotkania się w Wilnie i pogłębienia współpracy zarówno sojuszniczej, jak i dwustronnej pomiędzy Polską a Litwą.